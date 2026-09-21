Hráči Realu v šatni zúrili: Totálne nás podviedli, nasadili nám pískať zbabelca

Výprava Realu Madrid odchádzala po madridskom derby z arény Metropolitano v stave absolútneho rozhorčenia.
Hráči boli nahnevaní najmä pre nevylúčenie Cutiho Romera a Kang-ina za tvrdé zákroky na Bellinghama a Valverdeho. Podľa názoru mužstva bolo rozhodovanie rozhodcu počas celého zápasu plné pochybení.
Od prvých tvrdých zákrokov Baenu na Gülera, ktoré mohli znamenať dve žlté karty, až po záver, ktorý v Reale považovali za vyvrcholenie všetkých pochybení. VAR rozhodca Trujillo totiž nevyzval hlavného arbitra, aby si na obrazovke pozrel nebezpečné šliapnutie Kang-ina na Valverdeho.
Valverde pritom v marcovom derby dostal od Munuera Montera červenú kartu za oveľa menej agresívny zákrok na Baenu.
Denník AS priniesol informácie priamo zo zákulisia.
„Poriadne nás doje..! Podviedli nás. Nasadili nám pískať zbabelca!“ ozývalo sa v šatni, keď si hráči po zápase ošetrovali zranenia.
Atmosféra bola po dianí počas celých 90 minút natoľko vyhrotená, že klub rozhodol, že nikto z hráčov neposkytne médiám rozhovor, aby nehrozilo, že niekto z nich bude potrestaný za svoje vyjadrenia.
Potýčka v tuneli
"Napätie ovládlo derby aj pre rozhodnutia rozhodcov. Už cez prestávku došlo k potýčke medzi Rüdigerom a Hjulmandom, ktorí sa do seba pustili," dodal denník AS.
Všetko napokon vyústilo do vylúčenia trénera brankárov Atlética Pabla Vercelloneho a Pedra Machada, jedného z Mourinhových asistentov. Práve situácia, pri ktorej Kang-in nebol vylúčený, bola začiatkom celej potýčky.
Aby nemuseli vylúčiť hráčov, Ortiz Arias ukázal červené karty členom oboch realizačných tímov. Situácia sa napokon nevyhrotila a Machado sa dokonca Hjulmandovi ospravedlnil.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Real
Rozhorčenie hráčov Realu Madrid však nesmerovalo iba k tomu, čo sa stalo v derby. Týkalo sa aj rozhodnutí z iných zápasov. Hráči sú presvedčení, že v niektorých prípadoch rozhodnutia rozhodcov pomohli Barcelone a Atléticu a vysvetľujú ich postavenie v tabuľke.
Medzi príklady, ktoré v Reale spomínajú, patria neuznaný gól Osasuny proti Atléticu, penalta odpískaná v prospech Atlética v San Sebastiáne či penalta nariadená po zákroku na Lamineho Yamala v zápase proti Levante.
Madridčania mali pocit krivdy
Po zápase navyše prišla na rad ďalšia kapitola. Tréner Realu José Mourinho spustil historickú kritiku na adresu komisie rozhodcov a Ortiza Ariasa.
„Mal za sebou 14 slov a krátke ticho, keď vytiahol prvý tromf: papier s fotografiami zákrokov Cutiho a Kang-ina Leeho,“ napísal AS.
Od tej chvíle sa začal jeho slovný útok. Hovoril pokojne, pomaly, bez zvýšeného hlasu. No s poriadne ostrým jazykom.
„Komisia pre delegovanie rozhodcov musí byť šťastná, pretože všetko bolo veľmi zvláštne.“
Mourinho následne spochybnil aj skúsenosti hlavného rozhodcu.
„Rozhodca nemal dostatok skúseností na to, aby rozhodoval derby. Má 41 rokov. Je to slabý rozhodca, ktorý pískal iba malé zápasy. Gratulujem rozhodcovskej komisii k tejto nominácii,“ vravel Mourinho.
Nechcem povedať, že to bolo pripravené
Portugalský tréner však zároveň povedal, že nechce tvrdiť, že rozhodnutia boli vopred naplánované.
„Ak nám dovolia súťažiť za rovnakých podmienok, budeme bojovať. Nechcem povedať, že to bolo pripravené, chcem veriť, že sa jednoducho pomýlili. Že rozhodcovská komisia sa pomýlila, keď nominovala jedného 41-ročného rozhodcu a druhého, ktorý má históriu namierenú proti Realu Madrid,“ dodal Mourinho.
Real Madrid následne svoje stanovisko formuloval aj oficiálne. Klub na svojej webovej stránke priamo napísal, že „Real Madrid prehral zápas, ktorý bol charakterizovaný a jasne ovplyvnený rozhodnutiami hlavného rozhodcu Ortiza Ariasa“.
Komentátori v klubovej televízii zašli ešte ďalej. Podľa medializovaných informácií vyhlásili, že po takomto výkone rozhodcov „má človek chuť vstať a celú túto súťaž (La Ligu) opustiť“.
Derby tak po záverečnom hvizde ešte zďaleka neskončilo. Na ihrisku zostalo skóre, v šatni Realu Madrid hnev a predovšetkým množstvo otázok, ktoré po rozhodnutiach Ortiza Ariasa a VAR-u ešte dlho rezonovali.
Celý zápas v drese Atlética odohral aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý mal zásadný podiel na prvom góle domácich.