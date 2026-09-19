Kombinoval dve práce s vrcholovým športom. Slovenský chodec sa lúči s rekordmi aj odkazom

Slovenský chodec Michal Morvay oznámil koniec kariéry na súťažnej scéne.
Tridsaťročný účastník olympijských hier 2021 v Tokiu povedal, že rok 2026 bol pre neho pravdepodobne najnáročnejší v živote.
Morvay sa s atletickou kariérou definitívne rozlúčil v sobotu 19. septembra na polmaratóne v rodnej Nitre.
Mesiac predtým ukončil kariéru jeho tréner Matej Spišiak. K tomuto kroku pristúpil krátko nato, ako Morvay skončil na 18. mieste v chodeckom maratóne na majstrovstvách Európy v Birminghame.
„Po 15 rokoch ukončujem svoju vrcholovú a reprezentačnú športovú kariéru. Bolo to krásnych 15 rokov, počas ktorých som mal možnosť reprezentovať Slovensko na dvoch olympijských hrách, viacerých majstrovstvách sveta a Európy a množstve ďalších významných medzinárodných podujatí,“ citoval web Slovenského atletického zväzu Morvaya, ktorý po minulej sezóne a problémoch s platničkou chrbtice prišiel o podporu Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica a pokračoval ako člen TJ Stavbár Nitra.
„Rok 2026 bol pre mňa pravdepodobne najťažší v živote. Po ukončení profesionálneho pôsobenia v Dukle som sa snažil pokračovať vo vrcholovom športe popri dvoch zamestnaniach a bez plnohodnotných profesionálnych podmienok.
Napriek tomu som bol v roku 2026 výsledkovo najúspešnejším slovenským chodcom a sezónu som zavŕšil dvoma národnými rekordmi – v chodeckom polmaratóne a maratóne,“ pokračoval Morvay.
Na čelo slovenských historických tabuliek ho dostali výkony 1:30:50 h v polmaratóne na marcovej Dudinskej 50 a 3:11:00 h v maratóne na augustových ME v Birminghame.