Dlhoočakávaný hokejový turnaj na zimnej olympiáde či Petra Vlhová späť v akcii (TV tipy)

V priebehu týždňa pokračujú ligové poháre a Premier League. Lobotkov Neapol privíta v Talianskom pohári futbalistov Coma, Bayern Mníchov vo štvrťfinále DFB Pokal odohrá zápas s Lipskom.
Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga. Vo východniarskom derby vycestujú hráči Košíc na pôdu Tatrana Prešov. V nedeľu trnavský Spartak privíta MŠK Žilinu.
V piatok a nedeľu sa odohrajú dve kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom šlágri hostia hokejisti Žiliny hráčov z Banskej Bystrice, v nedeľu zavítajú Košice na ľad Spišskej Novej Vsi.
Najväčšou udalosťou týchto dvoch týždňov je zimná olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá trvá od 6. a skončí sa 22. februára. Do bojov o medaily sa dostanú viacerí slovenskí reprezentanti.
V stredu sa začína aj dlhoočakávaný olympijský hokejový turnaj. Slovensko postupne odohrá zápasy v skupine proti Fínsku, Taliansku a Švédsku.
Po dlhej pauze zapríčinenej zranením sa späť do akcie vracia Petra Vlhová, ktorá ohlásila, že bude štartovať na olympiáde aj v tímovej kombinácii. Tá je na programe už v utorok 10. februára.
V basketbalovom Európskom pohári FIBA sa hráči BC Prievidza predstavia na palubovke portugalského Sporting CP.
Tenistky sa predstavia na turnaji WTA 1000 v Dauhe. Mužský kolegovia odohrajú turnaje v Buenos Aires, Dallase a Rotterdame.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
