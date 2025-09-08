Začína sa Tipsport liga, pokračujú futbalové súťaže a vrcholí EuroBasket 2025 (TV tipy)

HC Košice obhajujú titul majstrov Tipsport ligy.
HC Košice obhajujú titul majstrov Tipsport ligy. (Autor: TASR)
Sportnet|8. sep 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Po kvalifikačných bojoch pokračujú futbalové súťaže ďalšími kolami. Slovenská reprezentácia uzavrela prvý sled zápasov so šiestimi bodmi po výhrach nad Nemeckom a Luxemburskom.

V závere týždňa odštartuje prvým kolom hokejová Tipsport liga, TIPOS Slovenská hokejová liga a rovnako aj Česká hokejová extraliga.

Cyklistické podujatie Vuelta a Espaňa pokračuje posledným týždňom. Aktuálnym lídrom je Dán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Najdôležitejšie udalosti týždňa
ME v basketbale 2025 sú v svojej vyraďovacej fáze a počas víkendu spoznáme majstrov európy.

Z turnaja už vypadli favorizovaní Francúzi či Srbi. Na volejbalistov čakajú MS vo volejbale, ktoré sa odohrajú na Filipínach.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (8. september)

Futbal
Tenis
Ľadový hokej
Box
Utorok (9. september)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Basketbal
Box
Streda (10. september)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Basketbal
Box
Hádzaná
Štvrtok (11. september)

Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Golf
Bejzbal
Piatok (12. september)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Golf
Americký futbal
Sobota (13. september)

Futbal
Tenis
Cyklistika
Volejbal
Motorizmus
Golf
Box
Hádzaná
Atletika
Plochá dráha
Nedeľa (14. september)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Volejbal
Basketbal
Hádzaná
Atletika
Americký futbal
GOLF
Motorizmus
Box
Triatlon
