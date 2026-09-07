Slovan vyzve PSG, Zapletalová končí sezónu na Ultimátnych MS či premiéra F1 v Madride (TV tipy)

Cez týždeň sa začína ligová fáza Ligy majstrov aj so slovenským majstrom Slovanom Bratislava. Prvý zápas odohrá v Parku princov proti obhajcovi z minulej sezóny Paríž St. Germain.
Dávid Hancko s Atléticom Madrid odohrá prvý zápas v Liverpoole a Neapol so Stanislavom Lobotkom doma privíta Arsenal, Fenerbahce s kapitánom Milanom Škriniarom bude hostiť AS Rím, Stuttgart s Leom Sauerom sa predstaví proti Viking FK, kde pôsobí brankár Ľubomír Beľko. V akcii bude aj česká Slavia Praha, ktorá vyzve Lens.
Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a začali sa aj všetky európske súťaže.
Pokračujú majstrovstvá sveta v basketbale žien a štartujú majstrovstvá Európy vo volejbale mužov aj so slovenskou reprezentáciou.
Slovenskí reprezentanti odohrajú zápasy v skupine A v talianskej Modene proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Grécku a Švédsku.
Pokračuje aj hokejová Liga majstrov aj so slovenským šampiónom HK Nitrou. Po dvoch domácich zápasoch ich čakajú duely vonku v KooKoo a Saipe.
Posledným týždňom pokračuje aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. Po hrozivom páde už nepokračuje slovinský favorit Tadej Pogačar. Lídrom do posledného týždňa je Enric Mas z tímu Movistar.
Atléti sa tento týždeň predstavia na Ultimátnych majstrovstvách sveta, ktoré hostí Budapešť. Na pretekoch sa predstavia hviezdy svetovej atletiky vrátane Emmy Zapletalovej.
Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia premiérovo na okruhu v Madride v rámci pretekov Veľkej ceny Španielska.
Tenisti a tenistky tento týždeň hrajú posledný tenisový Grandslam sezóny US Open. Počas víkendu sa dozvieme mená šampiónov.
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