Slovan bude v Konferenčnej lige favoritom, Nemecký pohár či dva šlágre Liverpoolu (TV tipy)

Slovenskí hokejisti. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
Sportnet|3. nov 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Najprestížnejšia európska súťaž Liga majstrov pokračuje cez týždeň štvrtým hracím kolom ligovej fázy.

Šlágrami kola sú súboje Liverpoolu s Realom Madrid a úradujúci majster PSG vyzve na domácej pôde Bayern Mníchov.

Zo Slovákov bude v akcii opäť aj Dávid Hancko v drese Atlética Madrid, ktoré hostí Royale Union SG. Náročný duel čaká aj Slaviu Praha, ktorá privíta londýnsky Arsenal.

Po šlágri proti Realu Madrid čaká Liverpool v Premier League skúška na pôde Manchestru City.

Pred reprezentačnou prestávkou pokračuje kompletným kolom aj Niké liga. Futbalisti Žiliny privítajú na domácej pôde Michalovce, úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava hostí Komárno.

Slovan čaká cez týždeň aj tretí duel v Konferenčnej lige. Slovenský zástupca sa predstaví vo Fínsku, kde vyzve KupS Kuopio.

V akcii budú po dlhej dobe aj slovenskí hokejisti, ktorí sa pod vedením Vladimíra Országha predstavia na Nemeckom pohári. Na štadióne Fanatec Arena v Landshute postupne vyzvú Rakúsko, Lotyšsko a na záver aj domáce Nemecko.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Cez víkend vyvrcholí semifinálovými a finálovým zápasom aj prestížny Turnaj majsteriek v Rijáde.

Po týždňovej prestávke budú v akcii opäť jazdci F1, ktorých čaká Veľká cena Brazílie.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Ostatné športy

