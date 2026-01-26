Kto ovládne Australian Open? Obrovskú drámu sľubuje aj posledné kolo Ligy majstrov (TV tipy)

V priebehu týždňa za odohrá posledné kolo dvoch najprestížnejších európskych klubových súťaží.
SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom odohrá duel v Lige majstrov doma proti londýnskej Chelsea, Atlético Madrid doma privíta nórskeho majstra FK Bodö/Glimt a Slavia Praha pocestuje na zápas do cyperského FC Pafos.
Súboje o priamy postup sľubujú obrovskú drámu, keďže istotu má iba Bayern a Arsenal. Ďalších 16 klubov je v rozmedzí piatich bodov, z ktorých si vybojuje priamy postup iba šesť.
V Európskej lige sa Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom predstaví v rumunskej Bukurešti proti miestnemu FCSB, Plzeň pocestuje do Bazileju a Lyon v bráne s Dominikom Greifom doma privíta grécky PAOK.
Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V piatok sa na ľade Nitry predstaví Zvolen, Poprad hostí Slovan Bratislava.
V ďalšom kole si Košice zmerajú sily so Žilinou, hokejisti Nitry pocestujú do Prešova a Slovan hostí Liptovský Mikuláš.
Počas týždňa pokračuje prvý tenisový grandslam sezóny Australian Open štvrťfinálovými zápasmi. V sobotu spoznáme šampiónku v ženskej časti, v nedeľu spoznáme meno víťaza medzi mužmi.
V priebehu týždňa sa budú konať aj majstrovstvá Európy v biatlone, ktoré hostí nórske stredisko Sjusjoen.
V akcii budú opäť aj zjazdárky, na ktoré v utorok čaká zjazd v rámci Svetového pohára v andorskom stredisku Sölden. Cez víkend sa presunú do strediska Crans-Montana, kde absolvujú zjazd a super-G.
Slalomári sa predstavia v rakúskom Schladmingu, kde ich čaká obrovský slalom a slalom. Zjazdári sa presunú do Crans-Montany, kde absolvujú zjazd.
Pokračujú aj majstrovstvá Európy v hádzanej, kde vrcholia zápasy v hlavných skupinách. Od štvrtka postupujúce tímy budú bojovať v semifinále a počas víkendu spoznáme majstrov Európy.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
