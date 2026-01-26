Kto ovládne Australian Open? Obrovskú drámu sľubuje aj posledné kolo Ligy majstrov (TV tipy)

Fotka zo zápasu Ligy majstrov medzi Reaom Madrid a FC Liverpool.
Fotka zo zápasu Ligy majstrov medzi Reaom Madrid a FC Liverpool. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. jan 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

V priebehu týždňa za odohrá posledné kolo dvoch najprestížnejších európskych klubových súťaží.

SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom odohrá duel v Lige majstrov doma proti londýnskej Chelsea, Atlético Madrid doma privíta nórskeho majstra FK Bodö/Glimt a Slavia Praha pocestuje na zápas do cyperského FC Pafos.

Súboje o priamy postup sľubujú obrovskú drámu, keďže istotu má iba Bayern a Arsenal. Ďalších 16 klubov je v rozmedzí piatich bodov, z ktorých si vybojuje priamy postup iba šesť.

V Európskej lige sa Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom predstaví v rumunskej Bukurešti proti miestnemu FCSB, Plzeň pocestuje do Bazileju a Lyon v bráne s Dominikom Greifom doma privíta grécky PAOK.

Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V piatok sa na ľade Nitry predstaví Zvolen, Poprad hostí Slovan Bratislava.

V ďalšom kole si Košice zmerajú sily so Žilinou, hokejisti Nitry pocestujú do Prešova a Slovan hostí Liptovský Mikuláš.

Počas týždňa pokračuje prvý tenisový grandslam sezóny Australian Open štvrťfinálovými zápasmi. V sobotu spoznáme šampiónku v ženskej časti, v nedeľu spoznáme meno víťaza medzi mužmi.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V priebehu týždňa sa budú konať aj majstrovstvá Európy v biatlone, ktoré hostí nórske stredisko Sjusjoen.

V akcii budú opäť aj zjazdárky, na ktoré v utorok čaká zjazd v rámci Svetového pohára v andorskom stredisku Sölden. Cez víkend sa presunú do strediska Crans-Montana, kde absolvujú zjazd a super-G.

Slalomári sa predstavia v rakúskom Schladmingu, kde ich čaká obrovský slalom a slalom. Zjazdári sa presunú do Crans-Montany, kde absolvujú zjazd.

Pokračujú aj majstrovstvá Európy v hádzanej, kde vrcholia zápasy v hlavných skupinách. Od štvrtka postupujúce tímy budú bojovať v semifinále a počas víkendu spoznáme majstrov Európy.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (26. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skialpinizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (27. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (28. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (29. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (30. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (31. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (1. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skialpinizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Fotka zo zápasu Ligy majstrov medzi Reaom Madrid a FC Liverpool.
    Fotka zo zápasu Ligy majstrov medzi Reaom Madrid a FC Liverpool.
    Kto ovládne Australian Open? Obrovskú drámu sľubuje aj posledné kolo Ligy majstrov (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Kto ovládne Australian Open? Obrovskú drámu sľubuje aj posledné kolo Ligy majstrov (TV tipy)