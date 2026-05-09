Spečatí Barcelona majstrovský titul v El Clásicu? Športový program na dnes (10. máj)

Športový program na nedeľu, 10. máj
Futbal
- 17:00 FC Košice - KFC Komárno, skupina o udržanie sa Niké ligy
- 19:00 FC Spartak Trnava - MŠK Žilina, skupina o titul Niké ligy
- 15:00 Crystal Palace - FC Everton, 36. kolo Premier League
- 15:00 Burnley FC - Aston Villa, 36. kolo Premier League
- 15:00 Nottingham Forest - Newcastle United, 36. kolo Premier League
- 17:30 West Ham United - FC Arsenal, 36. kolo Premier League
- 15:00 FK Pardubice - MFK Karviná, odveta play-off o umiestnenie Chance ligy
- 15:00 SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905, odveta play-off o umiestnenie Chance ligy
- 18:30 FK Jablonec – FC Hradec Králové, skupina o titul Chance ligy
- 14:00 RCD Mallorca - FC Villarreal, 35. kolo La Ligy
- 16:15 Athletic Bilbao - FC Valencia, 35. kolo La Ligy
- 18:30 Real Oviedo - FC Getafe, 35. kolo La Ligy
- 21:00 FC Barcelona - Real Madrid, 35. kolo La Ligy
- 12:30 Hellas Verona - AC Como, 36. kolo Serie A
- 15:00 ACF Fiorentina - FC Janov, 36. kolo Serie A
- 15:00 US Cremonese - SC Pisa, 36. kolo Serie A
- 18:00 Parma Calcio - AS Rím, 36. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - Atalanta Bergamo, 36. kolo Serie A
- 15:30 Hamburger SV - SC Freiburg, 33. kolo Bundesligy
- 17:30 1. FC Kolín - 1. FC Heidenheim, 33. kolo Bundesligy
- 19:30 FSV Mainz - Union Berlín, 33. kolo Bundesligy
- 21:00 AC Le Havre - Olympique Marseille, 33. kolo Ligue 1
- 21:00 AJ Auxerre - OGC Nice, 33. kolo Ligue 1
- 21:00 AS Monaco - OSC Lille, 33. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Metz - FC Lorient, 33. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Toulouse - Olympique Lyon, 33. kolo Ligue 1
- 21:00 Paríž St. Germain - Stade Brest, 33. kolo Ligue 1
- 21:00 SCO Angers - Racing Štrasburg, 33. kolo Ligue 1
- 21:00 Stade Rennes - Paríž FC, 33. kolo Ligue 1
Hokej
- 0:05 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, 4. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NHL
- 3:00 Minnesota Wild - Colorado Avalanche, 3. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL
- 12:00 Švajčiarsko - Česko, Švédske hokejové hry 2026
- 16:00 Švédsko - Fínsko, Švédske hokejové hry 2026
- 14:30 Francúzsko - Kanada, príprava na MS 2026
- 16:30 Taliansko - Veľká Británia, príprava na MS 2026
- 17:00 Nemecko - USA, príprava na MS 2026
Tenis
- od 11:00 turnaj WTA v Ríme
- od 11:00 turnaj ATP v Ríme
Basketbal
- 2:30 Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder, 3. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NBA
- 21:30 Philadelphia 76ers - New York Knicks, 4. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA
Hádzaná
- 18:30 MŠK Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa, 4. kolo nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy žien
Volejbal
- 16:00 VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, 5. zápas série o 3. miesto v play-off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 11:45 MS v graveli 2026
- 12:15 3. etapa: Plovdiv - Sofia (175 km), Giro d´Italia
Motorizmus
- 8:00 Rely Portugalska - záverečný deň v Matosinhose
- 14:00 MotoGP - Veľká cena Francúzska v Le Mans
Vodný slalom
- 9:30 Memoriál Petra Nagya, MSR a nominačné preteky v Čunove
Rýchlostná kanoistika
- 10:00 1. kolo Svetového pohára v Szegede
Strelectvo
- 6:00 trap mix - kvalifikácia, SP v brokových disciplínach v Almaty
- 13:00 trap mix - finále, SP v brokových disciplínach v Almaty
- 8:15 puška 50 m v ľahu ženy - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
- 9:45 puška 50 m v ľahu muži - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
- 13:00 ženy tímy 25 m pištoľ - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
- 15:30 ženy tímy 50 m puška 3 pozície - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
Stolný tenis
- 12:00 finále žien, MS družstiev v Londýne
- 17:00 finále mužov, MS družstiev v Londýne
TV program: nedeľa, 10. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.