Slovan spozná súperov v Európskej alebo Konferenčnej lige, štartuje prestížny EuroBasket (TV tipy)

Luka Dončič v zápase Slovinsko - Bosna a Hercegovina.
Luka Dončič v zápase Slovinsko - Bosna a Hercegovina. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|25. aug 2025 o 12:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zakončia svoj boj o pohárovú Európu. Na ihrisku Young Boys Bern sa rozhodne, či budú hrať Európsku alebo Konferenčnú ligu.

Žreby ligovej fázy týchto súťaži je na programe v piatok, Liga majstrov má žreb už vo štvrtok.

V stredu štartujú aj prestížne ME v basketbale 2025, známe aj pod názvom EuroBasket. Na podujatí nechýbajú najväčšie hviezdy NBA ako sú Luka Dončič (Slovinsko), Nikola Jokič (Srbsko) či Giannis Antetokounmpo (Grécko).

Pokračujú aj Majstrovstvá sveta vo volejbale žien, prvýkrát aj s účasťou Slovenska. Slovenky však už stratili aj teoretickú možnosť na postup zo skupiny B po prehrách s Talianskom a Belgickom. Šampionát tak ukončia duelom proti Kube.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Po letnej štvortýždňovej pauze sa vracia formula 1. Pretekárov čaká okruh Zandvoort na Veľkej cene Holandska.

V stredu a štvrtok vyvrcholí aj podujatie Diamantovej ligy v švajčiarskom Zürichu. Vo finále prestížneho mítingu nebudú chýbať ani slovenskí reprezentanti.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

