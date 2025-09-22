Chladoňová na MS, prípravné zápasy v NHL a Sauer, Greif či Škriniar v Európskej lige (TV tipy)

BRATISLAVA. Druhá najprestížnejšia európska klubová súťaž Európska Liga UEFA štartuje svoju ligovú fázu.
Zo Slovákov sa v nej predstaví Milan Škriniar v drese Fenerbahce, Patrik Hrošovský v tíme KRC Genk, Dominik Greif v drese Olympique Lyon či Leo Sauer v tíme Feyenoord Rotterdam.
Počas celého týždňa je na programe MS v cyklistike 2025 aj s našou nádejou Viktóriou Chladoňovou, ktorá sa predstaví v pretekoch s hromadným štartom aj časovke.
Zámorská NHL vstúpila do svojej prípravnej fázy, v ktorej sa niekoľko slovenských hokejistov bude uchádzať o miesto v prvom tíme a snahu zahrať si najprestížnejšiu súťaž.
Slovenských futsalistov čaká náročný odvetný zápas baráže v kvalifikácii na MS vo futsale 2026, keď v prvom zápase na pôde Gruzínska prehrali 1:4.
V priebehu týždňa nás čaká vyraďovacia časť na MS vo volejbale mužov a počas víkendu spoznáme mená šampiónov.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
