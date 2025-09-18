VIDEO: Jeden gól bol málo. Slovenskí futsalisti vstúpili do baráže o ME prehrou

Play-off o postup na ME 2026 - 1. zápas
Gruzínsko - Slovensko 4:1 (1:0)
Góly: 12. a 35. Sebiskveradze, 22. Chimakadze, 36. Tophuria - 25. Bačo. Rozhodovali: Matkovic - Schärli, Boskovic (všetci Švaj.)
zostava SR: Mičuda (Kušnír) - Bačo, Kozár, Doša, Marton - Bielik, Vaktor, Belaník, Ševčík, Směřička, Ostrák, Greško, Zaťovič
TBILISI. Slovenská futsalová reprezentácia prehrala v úvodnom zápase play-off baráže o ME 2026 na palubovke Gruzínska 1:4.
Jediný gól zverencov Mariána Berkyho vo štvrtkovom súboji v Tbilisi strelil Sebastián Bačo.
Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Arene.
Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane. Slováci na ME štartovali raz, v roku 2022 sa prebojovali do štvrťfinále.
VIDEO: Gól Slovenska v zápase s Gruzínskom
Slovákov viedol v Tbilisi s kapitánskou páskou Kozár, ktorý sa na dvojzápas s Gruzínskom vrátil pomôcť národnému tímu.
Hosťom robil v prvom polčase problémy vysoký pressing súpera a viackrát ich podržal brankár Mičuda. V 12. minúte však bol prikrátky na strelu Sebiskveradzeho po rohu, ktorá zapadla k žrdi - 1:0.
Absencia najjagavejšej hviezdy Drahovského bola cítiť v útočnej fáze slovenského tímu, ktorá značne pokrivkávala.
Krátko po zmene strán sa Chimakadze zbavil brániaceho Bača i Mičudu a skóroval do odkrytej bránky - 2:0.
Slováci sa nepoložili, po akcii Vaktora prekvapil Bačo brankára strelou z ostrého uhla a znížil - 2:1.
Momentum, ktoré bolo na ich strane, však nevyužili. Naopak, Gruzínci odpovedali dvoma „zlepenými“ gólmi a po víťazstve 4:1 si vytvorili lepšiu východiskovú pozíciu do odvety.