VIDEO: Jeden gól bol málo. Slovenskí futsalisti vstúpili do baráže o ME prehrou

Slovenskí futsalisti
Slovenskí futsalisti (Autor: Facebook/Futsalslovakia.sk)
TASR|18. sep 2025 o 20:09
ShareTweet0

Slováci neuspeli na palubovke Gruzínska.

Play-off o postup na ME 2026 - 1. zápas

Gruzínsko - Slovensko 4:1 (1:0)

Góly: 12. a 35. Sebiskveradze, 22. Chimakadze, 36. Tophuria - 25. Bačo. Rozhodovali: Matkovic - Schärli, Boskovic (všetci Švaj.)

zostava SR: Mičuda (Kušnír) - Bačo, Kozár, Doša, Marton - Bielik, Vaktor, Belaník, Ševčík, Směřička, Ostrák, Greško, Zaťovič

TBILISI. Slovenská futsalová reprezentácia prehrala v úvodnom zápase play-off baráže o ME 2026 na palubovke Gruzínska 1:4.

Jediný gól zverencov Mariána Berkyho vo štvrtkovom súboji v Tbilisi strelil Sebastián Bačo.

Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Arene.

Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane. Slováci na ME štartovali raz, v roku 2022 sa prebojovali do štvrťfinále.

VIDEO: Gól Slovenska v zápase s Gruzínskom

Facebook video

Slovákov viedol v Tbilisi s kapitánskou páskou Kozár, ktorý sa na dvojzápas s Gruzínskom vrátil pomôcť národnému tímu.

Hosťom robil v prvom polčase problémy vysoký pressing súpera a viackrát ich podržal brankár Mičuda. V 12. minúte však bol prikrátky na strelu Sebiskveradzeho po rohu, ktorá zapadla k žrdi - 1:0.

Absencia najjagavejšej hviezdy Drahovského bola cítiť v útočnej fáze slovenského tímu, ktorá značne pokrivkávala.

Krátko po zmene strán sa Chimakadze zbavil brániaceho Bača i Mičudu a skóroval do odkrytej bránky - 2:0.

Slováci sa nepoložili, po akcii Vaktora prekvapil Bačo brankára strelou z ostrého uhla a znížil - 2:1.

Momentum, ktoré bolo na ich strane, však nevyužili. Naopak, Gruzínci odpovedali dvoma „zlepenými“ gólmi a po víťazstve 4:1 si vytvorili lepšiu východiskovú pozíciu do odvety.

Futsal

    Slovenskí futsalisti
    Slovenskí futsalisti
    VIDEO: Jeden gól bol málo. Slovenskí futsalisti vstúpili do baráže o ME prehrou
    dnes 20:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Futsal»VIDEO: Jeden gól bol málo. Slovenskí futsalisti vstúpili do baráže o ME prehrou