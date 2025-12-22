Slováci na MS v hokeji hráčov do 20 rokov, pokračujú MS v šípkach či zjazdové lyžovanie (TV tipy)

Počas týždňa odštartujú majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov. Slovenská reprezentácia zabojuje o postup do štvrťfinále v skupine A.
Postupne odohrajú zápasy proti Švédsku, Nemecku, domácemu USA a v poslednom zápase skupiny ich čaká duel so Švajčiarskom.
Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V piatok sa v Nitre predstaví Žilina, Košice hostia Michalovce a Prešov privíta Poprad. V ďalšom kole si Slovan Bratislava zmeria sily so Zvolenom.
Cez týždeň pokračujú aj MS v šípkach zápasmi druhého kola a postupne začne aj tretie hracie kolo.
V akcii budú opäť lyžiarky na ktoré čaká tradičné podujatie Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. Slalomárky sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.
Muži sa v pondelok predstavia na svahu v Alta Badii, kde ich čaká slalom. Zjazdári sa presunú do talianskeho Livigna, v ktorom sa predstavia v super-G a zjazde.
Futbaloví fanúšikovia sa môžu tešiť na finále Talianského superpohára, kde si Neapol so Stanislavom Lobotkom zmeria sily s Bolognou.
Po vianočných sviatkoch nás čaká Boxing Day v Premier League, kde sa však tento rok odohrá iba jeden zápas - Manchester United - Newcastle United. Ostatné zápasy 18. kola sú na programe cez víkend.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
