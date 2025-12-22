Slováci na MS v hokeji hráčov do 20 rokov, pokračujú MS v šípkach či zjazdové lyžovanie (TV tipy)

Slovenskí hokejisti na tréningu pred MS v hokeji do 20 rokov.
Slovenskí hokejisti na tréningu pred MS v hokeji do 20 rokov. (Autor: SZĽH/Andrej Galica)
Sportnet|22. dec 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Počas týždňa odštartujú majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov. Slovenská reprezentácia zabojuje o postup do štvrťfinále v skupine A.

Postupne odohrajú zápasy proti Švédsku, Nemecku, domácemu USA a v poslednom zápase skupiny ich čaká duel so Švajčiarskom.

Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V piatok sa v Nitre predstaví Žilina, Košice hostia Michalovce a Prešov privíta Poprad. V ďalšom kole si Slovan Bratislava zmeria sily so Zvolenom.

Cez týždeň pokračujú aj MS v šípkach zápasmi druhého kola a postupne začne aj tretie hracie kolo.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V akcii budú opäť lyžiarky na ktoré čaká tradičné podujatie Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. Slalomárky sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.

Muži sa v pondelok predstavia na svahu v Alta Badii, kde ich čaká slalom. Zjazdári sa presunú do talianskeho Livigna, v ktorom sa predstavia v super-G a zjazde.

Futbaloví fanúšikovia sa môžu tešiť na finále Talianského superpohára, kde si Neapol so Stanislavom Lobotkom zmeria sily s Bolognou.

Po vianočných sviatkoch nás čaká Boxing Day v Premier League, kde sa však tento rok odohrá iba jeden zápas - Manchester United - Newcastle United. Ostatné zápasy 18. kola sú na programe cez víkend.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (22. december)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (23. december)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (24. december)

Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (25. december)

Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (26. december)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (27. december)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (28. december)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

