Získa Slovan prvé body v Lige majstrov? Slovenskí hokejisti zabojujú o Nemecký pohár (TV tipy)

Slovenská striedačka počas Nemeckého pohára 2025.
Slovenská striedačka počas Nemeckého pohára 2025. (Autor: TASR)
Sportnet|2. nov 2026 o 09:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Liga majstrov pokračuje ďalším štvrtým kolom aj so Slovanom Bratislava. Slovenský majster v utorok odohrá zápas v susednom Rakúsku na štadióne LASK Linz.

Slavia Praha doma privíta anglického majstra Arsenal Londýn.

Milan Škriniar v službách Fenerbahce Istanbul bude doma čeliť hráčom Liverpoolu, Dávid Hancko s Atléticom Madrid odohrá duel doma s Bayernom Mníchov.

Vo štvrtok sa odohrajú zápasy aj v Európskej či Konferenčnej lige. Hráči Plzne pocestujú do nórskeho Lillestrømu, Sparta Praha doma privíta anglický Bournemouth. Dominik Greif s Lyonom pocestuje na štadión Realu Sociedad a Jablonec odohrá duel v Rige.

V priebehu týždňa sa odohrajú ďalšie zápasy Slovnaft Cupu. Boleráz privíta prvoligovú Skalicu a Trenčín odohrá duel v Banskej Bystrici.

Cez víkend Dunajská Streda bude čeliť doma Košiciam, Slovan hostí AS Trenčín a Ružomberok pocestuje na zápas do Podbrezovej.

Slovenská reprezentácia sa predstaví na Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Slováci sa postupne stretnú s Lotyšskom, Rakúskom a domácim Nemeckom.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Kolotoč formuly 1 pokračuje na americkom kontinente, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene Brazílie.

Tenisti hrajú turnaje v Paríži a na Slovensku sa odohrá challengerový turnaj Slovak Open. Ženské turnaje budú prebiehať v Chennai a Hong Kongu.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (2. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (3. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (4. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (5. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (6. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (7. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (8. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
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Ragby
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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