Získa Slovan prvé body v Lige majstrov? Slovenskí hokejisti zabojujú o Nemecký pohár (TV tipy)

Liga majstrov pokračuje ďalším štvrtým kolom aj so Slovanom Bratislava. Slovenský majster v utorok odohrá zápas v susednom Rakúsku na štadióne LASK Linz.
Slavia Praha doma privíta anglického majstra Arsenal Londýn.
Milan Škriniar v službách Fenerbahce Istanbul bude doma čeliť hráčom Liverpoolu, Dávid Hancko s Atléticom Madrid odohrá duel doma s Bayernom Mníchov.
Vo štvrtok sa odohrajú zápasy aj v Európskej či Konferenčnej lige. Hráči Plzne pocestujú do nórskeho Lillestrømu, Sparta Praha doma privíta anglický Bournemouth. Dominik Greif s Lyonom pocestuje na štadión Realu Sociedad a Jablonec odohrá duel v Rige.
V priebehu týždňa sa odohrajú ďalšie zápasy Slovnaft Cupu. Boleráz privíta prvoligovú Skalicu a Trenčín odohrá duel v Banskej Bystrici.
Cez víkend Dunajská Streda bude čeliť doma Košiciam, Slovan hostí AS Trenčín a Ružomberok pocestuje na zápas do Podbrezovej.
Slovenská reprezentácia sa predstaví na Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Slováci sa postupne stretnú s Lotyšskom, Rakúskom a domácim Nemeckom.
Kolotoč formuly 1 pokračuje na americkom kontinente, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene Brazílie.
Tenisti hrajú turnaje v Paríži a na Slovensku sa odohrá challengerový turnaj Slovak Open. Ženské turnaje budú prebiehať v Chennai a Hong Kongu.
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