Vyvrcholenie MS vo futbale, druhý týždeň na Tour de France či F1 v Belgicku (TV tipy)

Finišujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Nedeľu 19. júla sa dozvieme mená šampiónov, deň predtým je na programe duel o bronz.
Počas týždňa pokračujú odvety prvého predkola európskych súťaži. Zo slovenských tímov bude v akcii iba MŠK Žilina, ktorá v prvom zápase na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0:2.
Druhým týždňom pokračuje aj 113. ročník Tour de France, kde je aktuálnym lídrom celkového poradia Slovinec Tadej Pogačar.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí Londýn.
Na tenistov čakajú po Wimbledone turnaje v Bastade, Umagu a Gstaade, ženy sa predstavia v gréckych Aténach a v Iasi.
Po týždňovej prestávke sa na obrazovky vráti aj formula 1, tentokrát na okruhu Spa v rámci Veľkej ceny Belgicka.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (13. júl)
Utorok (14. júl)
Streda (15. júl)
Štvrtok (16. júl)
Piatok (17. júl)
Sobota (18. júl)
Nedeľa (19. júl)
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