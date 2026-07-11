Druhý najlepší výsledok v ére samostatnosti. Slovensko bronzové na jazdeckom Pohári národov

Národný futbalový štadión privítal v piatok večer jazdecké podujatie Longines EEF Nations Cup.
Slovenský tím získal tretie miesto, čo je druhý najlepší výsledok v ére samostatnosti. Víťazstvo si odniesli Íri a druhý skončil rakúsky tím.
Prvým veľkým vrcholom Danube Equestrian Festivalu bol piatkový Pohár národov, na ktorom sa predstavilo celkovo desať tímov.
Slovenský tím v zložení Dominika Gaálová, Dávid Horváth, Bronislav Chudyba a Radovan Šillo si počínal veľmi dobre, keď na 145 centimetrov vysokej skokanskej dráhe predviedol niekoľko bezchybných jázd.
Gaálová na 11-ročnom valachovi Senjor Catello neurobila ani jednu chybu, hoci ju v prvom kole potrápil jeden trestný bod za prekročenie času.
Najmladší člen tímu Dávid Horváth s 10-ročným žrebcom U2 Westleven Z urobil v prvej jazde jednu chybu, ale cieľovou čiarou prešiel len s dvoma časovými penalizáciami.
Bronislav Chudyba bol pôvodne povolaný do tímu ako náhradník, ale nakoniec ho po zranení Tomáša Kuchára povolali s 9-ročnou kobylou Chloe.
Prvá časť súťaže mu vôbec nevyšla podľa predstáv a práve jeho výsledok bol skrečovaný ako najhorší.
„Prvá jazda mi nevyšla, ale kôň skákal fantasticky. Samozrejme, že ma ten bod mrzí, ale aj tak som veľmi spokojná.
Atmosféra na štadióne bola fantastická a diváci boli úplne úžasní,” povedala podľa webu podujatia jediná žena v slovenskej výprave.
„Stále tomu nemôžem uveriť. Je to len môj druhý Pohár národov, takže tímová súťaž je pre mňa stále niečo nové.
Je neuveriteľné, aký výsledok sme dokázali predviesť,” doplnil Horváth. Šillo na 12-ročnom valachovi Quadrosson ASK splnil úlohu finišéra na 100 percent.
Dvakrát skončil s nulou na konte, a tak mal najväčší podiel na domácom úspechu.
„Som veľmi spokojný. Podpora publika bola obrovská, a preto sa mi jazdilo tak ľahko.
Kôň je fantastický, vďaka nemu som vôbec necítil tlak, všetko išlo hladko a dodalo mi to pocit istoty,” zhodnotil Šillo.
Slovenská reprezentantka Veronika Novosadová s valachom Le Grand obsadila tretiu priečku na pretekoch Small Tour CSI1* v Bratislave.
Dvojnásobná víťazka tejto tour skončila s jednou chybou. Informácie priniesol web csioslovakia.sk.