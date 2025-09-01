Štartujú kvalifikačné súboje o MS vo futbale, pokračuje EuroBasket či Vuelta a Espaňa (TV tipy)

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje kvalifikáciu na MS 2026 domácim zápasom proti Nemecku vo štvrtok na Tehelnom poli. Následne v nedeľu sa predstaví v Luxembursku.
Pokračujú aj ME v basketbale 2025, známe aj pod názvom EuroBasket. Na podujatí nechýbajú najväčšie hviezdy NBA ako sú Luka Dončič (Slovinsko), Nikola Jokič (Srbsko) či Giannis Antetokounmpo (Grécko).
Majstrovstvá sveta vo volejbale žien sa posunuli do vyraďovacej fázy a v závere týždňa spoznáme meno majsteriek sveta. Slovenky svoju púť uzavreli hneď v skupine, kde prehrali všetky tri zápasy.
Cyklistické podujatie Vuelta a Espaňa pokračuje druhým týždňom. Aktuálnym lídrom je Nór Torstein Träen (Bahrain - Victorious). Na jazdcov formuly 1 čaká prestížny okruh v Monze na Veľkej cene Talianska.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (1. september)
Utorok (2. september)
Streda (3. september)
Štvrtok (4. september)
Piatok (5. september)
Sobota (6. september)
Nedeľa (7. september)
