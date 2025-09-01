Štartujú kvalifikačné súboje o MS vo futbale, pokračuje EuroBasket či Vuelta a Espaňa (TV tipy)

1. sep 2025
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje kvalifikáciu na MS 2026 domácim zápasom proti Nemecku vo štvrtok na Tehelnom poli. Následne v nedeľu sa predstaví v Luxembursku.

Pokračujú aj ME v basketbale 2025, známe aj pod názvom EuroBasket. Na podujatí nechýbajú najväčšie hviezdy NBA ako sú Luka Dončič (Slovinsko), Nikola Jokič (Srbsko) či Giannis Antetokounmpo (Grécko).

Majstrovstvá sveta vo volejbale žien sa posunuli do vyraďovacej fázy a v závere týždňa spoznáme meno majsteriek sveta. Slovenky svoju púť uzavreli hneď v skupine, kde prehrali všetky tri zápasy.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Cyklistické podujatie Vuelta a Espaňa pokračuje druhým týždňom. Aktuálnym lídrom je Nór Torstein Träen (Bahrain - Victorious). Na jazdcov formuly 1 čaká prestížny okruh v Monze na Veľkej cene Talianska.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (1. september)

FUTBAL
TENIS
hokej
Volejbal
Basketbal
Utorok (2. september)

hokej
TENIS
Cyklistika
basketbal
Streda (3. september)

TENIS
Cyklistika
Basketbal
volejbal
Hádzaná
Štvrtok (4. september)

FUTBAL
Ľadový hokej
TENIS
Cyklistika
Golf
Basketbal
volejbal
box
Piatok (5. september)

FUTBAL
Ľadový hokej
TENIS
cyklistika
Formula 1
Vodný slalom
GOLF
Sobota (6. september)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Volejbal
Basketbal
Formula 1
Golf
Vodný slalom
box
hádzaná
športové lezenie
Nedeľa (7. september)

Futbal
Ľadový hokej
TENIS
Cyklistika
Volejbal
Basketbal
hádzaná
Motorizmus
Americký futbal
GOLF
Plážový volejbal
box
Ostatné športy

