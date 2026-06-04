Francúzi prehrali so súperom prvýkrát v histórii. V príprave pred MS neuspeli ani Španieli

Francúzski futbaloví reprezentanti podľahli v Nantes v prípravnom zápase medzi dvoma účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta hráčom Pobrežia Slonoviny 1:2.
O historicky prvom triumfe tejto africkej krajiny nad Francúzskom rozhodol v 84. minúte krídelník Manchestru United Amad Diallo.
Lídri svetového rebríčka FIFA a dvojnásobní majstri sveta odohrajú pred odchodom na šampionát ešte pondelkový zápas v Lille proti Severnému Írsku.
Francúzi zahodili v prvom polčase viacero šancí a z piatich striel na bránu sa ujala len tá v podaní Ryana Cherkiho zo 45. minúty.
Útočník Kylian Mbappe si na vyrovnanie rekordu Oliviera Girouda v počte reprezentačných gólov bude zatiaľ musieť počkať.
Aj po štvrtkovom zápase, v ktorom odohral prvý polčas, stráca jeden presný zásah. Osem minút po zmene strán vyrovnal Guela Doue, mladší brat čerstvého víťaza Ligy majstrov Desire Doueho, ktorý sledoval zápas z lavičky „Les Blues“.
Ten istý hráč navyše v závere duelu prihrávkou našiel Dialla a ten rozhodol.
V ďalšom súboji dvoch tímov, ktoré pocestujú na MS, remizovali úradujúci majstri Európy Španieli na štadióne Deportiva La Coruňa s Irakom 1:1.
Zverencov Luisa de la Fuenteho čaká v príprave ešte Peru, s ktorým sa stretnú v noci na utorok v mexickej Pueble. Reprezentanti Iraku si v noci na stredu zmerajú sily s Venezuelou.
Futbalisti Iránu zdolali hráčov Mali 2:0. Zápas sa odohral za zatvorenými dverami v tureckej Antalyi, kde absolvuje reprezentácia Iránu záverečnú prípravu na MS.
Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana, tam bude čakať na udelenie víz do USA.
Zápas sa hral bez divákov a prístup nemali ani médiá. O góly sa postarali Ezatolahí a Rezajíán.
Švédi ako ďalší účastníci šampionátu v poslednom prípravnom zápase pred odletom na majstrovstvá sveta remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2, keď o víťazstvo prišli až v nadstavenom čase.
Švédi, podobne ako český tím, postúpili na šampionát až cez baráž. V pondelok prehrali v Osle s Nórskom 1:3 a v generálke doma nedokázali zdolať Grécko, ktoré sa na turnaj neprebojovalo.
Anglický tréner Graham Potter sa chcel zamerať na zlepšenie defenzívy, pretože jeho zverenci si v desiatich zápasoch za sebou nedokázali udržať čisté konto.
Brankár Nordfeldt však inkasoval už v 10. minúte, keď ho po nakrátko rozohratom rohovom kope prekonal Tsimikas.
Gréci následne trafili brvno aj žrď, zatiaľ čo útočná dvojica z Premier League – Isak z Liverpoolu a Gyökeres z Arsenalu, ktorí spolu v reprezentácii nastrieľali 36 gólov – sa dlho nevedela presadiť.
Až v 53. minúte Gyökeres z priameho kopu trafil v múre Pavlidisovu ruku a od nej sa lopta odrazila do siete.
Domáci tréner potom vystriedal deviatich hráčov a jeden z náhradníkov, Nilsson, naklonil vedenie na stranu domácich. V piatej minúte nadstaveného času však Masouras pripravil Švédov o víťazstvo.
Prípravné zápasy
Španielsko - Irak 1:1 (1:1)
Góly: 16. Torres - 27. Doski
Francúzsko - Pobrežie Slonoviny 1:2 (1:0)
Góly: 45. Cherki - 53. G. Doue, 84. Diallo
Irán - Mali 2:0 (1:0)
Góly: 12. Ezatolahi, 55. Rezaeian
Švédsko - Grécko 2:2 (0:1)
Góly: 53. Gyökeres, 69. Nilsson - 10. Tsimikas, 90+5. Masouras
Slovinsko - Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 65. Drkušič - 7. Tzionis, ČK: 61. Andreou (Cyprus) po druhej ŽK
Severné Írsko - Guinea 1:0 (1:0)
Gól: 9. Atcheson, ČK: 72. Atcheson
Andorra - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)
Góly: 73. Martinez, 80. Jordi Alaez