Na súpera vysypali slané rybičky. Slovan ide do hrobky, kde zažil peklo

BRATISLAVA. Pred troma rokmi desiatky futbalových chuligánov vtrhli počas živého vysielania do štúdia televízie ERT 3 a donútili redaktora prečítať protestnú správu proti kontumácii zápasu svojho tímu.

Keď priaznivci Solúna zapália svetlice, tak to často vyzerá, akoby horel štadión.

Pred dvoma rokmi sa Slovan pod vedením vtedy ešte neskúseného Jána Kozáka mladšieho postaral o senzáciu a zaručil si účasť v skupine Európskej ligy.

PAOK spravil kriminálne chyby

Slovan vyradil PAOK Solún, jeden z najslávnejších gréckych klubov. Doma vyhral 1:0 a na gréckej pôde podľahol 2:3.

Vtedy ešte platilo pravidlo vyššieho počtu gólov na pôde súpera.

„Bolo to tam veľmi ťažké, majú vášnivých a hlučných fanúšikov. Zažili sme tam búrlivú atmosféru, nemyslím si, že teraz by to malo byť iné," povedal pre klubový web Slovana Jurij Medveděv.