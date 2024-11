Haraslín vyzve Atlético, Hancko trápiace sa City. Hrá sa aj šláger tímov, ktoré chcú viac

Pozornosť bude pútať aj súboj Sparty Praha, ktorá so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom privíta Atletico Madrid.

Ďalší Slovák Dávid Hancko vycestuje s Feyenoordom Rotterdam na pôdu favorizovaného, no v kríze nachádzajúceho sa Manchestru City.

Bayernu ani PSG sa v Lige majstrov nedarí podľa predstáv

Bayern i PSG majú v súťaži vysoké ambície, ktorým zatiaľ nezodpovedajú výsledky. Nemecký vicemajster je v domácej Bundeslige suverénny a zatiaľ bez prehry so skóre 36:7 na čele tabuľky.

Na úvod nového formátu Ligy majstrov mužstvo trénera Vincenta Kompanyho dosiahlo vysoké víťazstvo proti Dinamu Záhreb (9:2), následne však prekvapivo prehralo s Aston Villou (0:1) a jednoznačne aj s Barcelonou (1:4).

"Je to pre nás veľmi dôležitý zápas. Keď sa pozrieme na tabuľku, nie je to pozícia, na ktorej by sme chceli byť," citovala agentúra AFP obrancu Bayernu Dayota Upamecana.