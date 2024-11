Kucku čaká vysnívaný duel proti AC. Weiss sa vyjadril aj k možnému návratu syna

Som veľký fanúšik AC, som s klubom stále prepojený. Hrať proti nim v Lige majstrov bude špeciálny zážitok a splnený sen. Ľahké to nebude, čaká nás boj a verím, že až do posledných minút," uviedol Kucka na pondelkovej tlačovej konferencii.

"Zranenie sa predĺžilo v nešťastnom pohárom zápase, kde si poškodil sval. On chcel hrať, ja som to zvažoval a bol som rád, že chce nabehnúť do procesu. Ešte sme mali asi počkať, ale to prináša futbal a život.

Predĺžilo sa to o 2-3 týždne, ale 'Kuco' pracoval, keďže je veľký profesionál. Vrátil sa rýchlejšie, ako by tomu bolo možno pri inom hráčovi. Jeho muskulatúra a fyzický fond sú v jeho veku obdivuhodné," povedal na adresu Kucku hlavný tréner Vladimír Weiss st.