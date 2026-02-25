Benfica neuspela s odvolaním. Argentínčan sa údajne rasisticky vyjadril voči Viniciusovi

Gianluca Prestianni a Jude Bellingham.
Gianluca Prestianni a Jude Bellingham. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. feb 2026 o 17:22
ShareTweet0

Portugalský klub sa proti trestu odvolal, no podľa stanoviska UEFA bolo odvolanie zamietnuté.

Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon neuspel s odvolaním proti predbežnej suspendácii, ktorú uložila Európska futbalová únia (UEFA) na Argentínčana Gianlucu Prestianniho za údajne rasistické vyjadrenie voči Viniciusovi Juniorovi z Realu Madrid.

UEFA predbežne potrestala dvadsaťročného krídelníka na jeden zápas, čo ho vyradilo zo stredajšej odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde Realu.

Portugalský klub sa proti trestu odvolal, no podľa stanoviska UEFA bolo odvolanie zamietnuté. „Gianluca Prestianni zostáva predbežne suspendovaný na ďalší zápas európskej klubovej súťaže, na ktorý by inak mal nárok,“ citovala z vyhlásenia UEFA agentúra DPA.

Stredopoliar Benficy čelí obvineniu, že pri prehre 0:1 v prvom zápase s Realom nazval Viniciusa „opicou“. Argentínčan mal počas inkriminovaného incidentu prekryté ústa dresom, a tak nebolo dokázateľné, čo povedal.

Prestianni rasistické vyjadrenia na adresu Brazílčana odmieta. Ak by bol uznaný za vinného, hrozí mu dištanc minimálne na desať stretnutí.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Real Madrid - Benfica Lisabon: ONLINE prenos z druhého zápasu play off Ligy majstrov. online
    Real Madrid - Benfica Lisabon: ONLINE prenos z druhého zápasu play off Ligy majstrov. online
    ONLINE: Real Madrid - Benfica Lisabon dnes, play off Ligy majstrov LIVE (odveta)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Benfica neuspela s odvolaním. Argentínčan sa údajne rasisticky vyjadril voči Viniciusovi