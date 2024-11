Eso Slovana spáva v stane. Nikto netrénuje ako on, až to preháňa, tvrdí otec

Vtedy bolo AC najlepšie mužstvo na svete. Ale aj v súčasnom tíme Milána je veľká sila, veď naposledy vyhrali na pôde Realu Madrid 3:1. Škoda, že súčasný Slovan zasiahla taká maródka a že Vlado Weiss junior skončil kariéru. Ak by boli kompletní, tak by mali možno dnes v Lige majstrov aj štyri body.

Slovan za vašej éry, či ten súčasný. Ktorý je lepší?

To sa nedá porovnať. Vtedy hrali za Slovan najlepší hráči na Slovensku, v tom čase sa ešte tak vo veľkom neprestupovalo do cudziny. Vtedajší Slovan vyhral s FC Kaiserslauternom, či Borussiou Dortmund. Na pôde Realu Madrid remizoval 1:1. Neviem, či by to súčasný Slovan dokázal?