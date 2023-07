Niké liga štartuje šlágrom Košice - Slovan. Ktorí hráči majú najvyššiu hodnotu?

Derby aj s Polievkom

Niké liga odštartuje pohronským derby Banská Bystrica – Podbrezová v piatok 28. júla o 20:30 h.

Banskobystričania nastúpia do novej sezóny aj so slovenským reprezentantom Róbertom Polievkom. Veľa sa hovorilo o jeho odchode do Ázie, no zatiaľ zostáva pod Urpínom. V klube má platnú zmluvu do konca sezóny.