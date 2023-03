Podarí sa Liverpoolu ešte zabojovať o postup? Neapol je na prahu historického postupu

Po prehre s Neapolom nestačil v lige na Lipsko, s Wolfsburgom a naposledy so Stuttgartom iba remizoval.

Frankfurt bude hrať vabank, musíme byť pripravení, že bude viac riskovať," vyhlásil kouč SSC, ktorého tím vyhral šesť zo siedmich zápasov v tohtoročnej edícii LM so skóre 22:6.

"Musíme zostať pokojní. Je pred nami druhý zápas a chceme si udržať stopercentnú koncentráciu. Najväčšia hlúposť by bola myslieť si, že sme už jednou nohou vo štvrťfinále.

Napriek tomu sa pokúsime Neapolu sťažiť cestu za postupom. Ak by sa nám podarilo streliť prvý gól, naše šance by stúpli," povedal tréner Frankfurtu Oliver Glasner.

"Je to komplikácia. Naši fanúšikovia sú pre nás veľmi dôležití. Budeme bojovať aj za nich, hoci naša pozícia po domácej prehre nie je dobrá.

Tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti apeluje na hráčov, aby aj k odvete pristúpili s plnou vážnosťou. "Máme v živej pamäti, akú drámu sme zažili vlani vo štvrťfinále LM proti Chelsea.

V Londýne sme zvíťazili 3:1 a doma sme boli na pokraji vypadnutia. Postup sme strhli na našu stranu až v predĺžení. Proti Liverpoolu sme favoriti, predurčuje nás k tomu víťazstvo o tri góly na pôde súpera.

Musíme však odohrať 90 minút v plnom nasadení a na najvyššej úrovni. O podcenení nemôže byť reč," citoval Marca slová Ancelottiho.

Do zostavy Realu by sa mal vrátiť francúzsky útočník Karim Benzema, ktorý cez víkend nenastúpil proti Espanyolu Barcelona, aby si dal do poriadku nakopnutý členok.

Výsledky Liverpoolu sú v tejto sezóne ako na hojdačke. Na jednej strane dokázali "The Reds" deklasovať v lige úhlavného rivala Manchester United 7:0, no už o šesť dní neskôr prehrať na pôde zachraňujúceho sa Bournemouthu 0:1.

Odveta s Realom Madrid je pre anglický tím posledným vystúpením pred reprezentačnou prestávkou a chcú v ňom odovzdať maximum.