Postará sa Villarreal o ďalšie prekvapenie? Emery: Finále by bolo splneným snom

Emery hovorí o prípadnom postupe do finále ako o splnenom sne

Villarreal je dobre organizované mužstvo a má nebezpečné kontry," uviedol kapitán Liverpoolu Jordan Henderson, ktorý v roku 2019 zdvihol nad hlavu najcennejšiu európsku klubovú trofej po finálovom triumfe 2:0 nad Tottenhamom Hotspur.

Villarreal sa dostal medzi elitné kvarteto v prestížnej súťaži druhýkrát. Prvýkrát sa to "žltej ponorke" podarilo v roku 2006, keď v boji o finále stroskotala na Arsenale Londýn.

"Ak chcete v Lige majstrov niečo dokázať, musíte na ihrisku ukázať správne veci a uspieť v konfrontáciách s favoritmi. Víťazstvo v osemfinálovej odvete na pôde Juventusu nám dodalo veľa sebavedomia. Na Anfielde určite nechceme iba brániť, budeme sa snažiť byť aktívni a vytvárať si šance," prisľúbil Emery.

V Mníchove bol jeho žolíkom talentovaný Samuel Chukwueze, ktorý v závere krátko po svojom príchode na trávnik vyrovnal na 1:1 a pripravil fanúšikom Bayernu studenú sprchu.

"Postup do finále Ligy majstrov by bol splnený sen. Bola by to krásna bodka za najúspešnejšou sezónou v mojej doterajšej kariére. Oslavy by boli ešte väčšie ako pri vlaňajšom zisku trofeje pre víťaza Európskej ligy.