    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina E
    Houston
    19:00
    Curaçao
    Curaçao
    PrehľadPreview

    Súboj dvoch futbalových svetov. Duel Nemecka a Curacaa prinesie aj generačný stret trénerov

    Futbalisti Nemecka.
    Futbalisti Nemecka. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|13. jún 2026 o 14:55
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    Súboj giganta s outsiderom otvorí dianie v skupine E.

    Nemeckí futbalisti odštartujú majstrovstvá sveta v nedeľu proti debutantovi a najmenšej krajine v histórii šampionátov Curacau.

    Zápas v Houstone s výkopom o 19.00 hod bude zaujímavý tým, že proti sebe zvedie najmladšieho a najstaršieho trénera.

    V noci na pondelok začne o 1.00 SELČ vo Filadelfii druhý duel skupiny E medzi Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.

    Cieľ je prvé miesto

    Nemecko je spolu s Talianskom so štyrmi triumfami druhou najúspešnejšou krajinou v histórii svetových šampionátov, lepšia je iba Brazília.

    Nemci ale na posledných dvoch MS vypadli už v skupine a ani tento rok nepatria k najväčším favoritom turnaja v Severnej Amerike. Do súboja s reprezentantmi karibského ostrova ale pôjdu so šnúrou deviatich výhier.

    "Neradíme sa k najväčším favoritom, medzi nimi sú tri alebo štyri iné krajiny. Vieme, aké dôležité je vyhrať úvodný zápas. Chceme byť mužstvom, ktoré sa bude ťažko porážať.

    Musíme skončiť v skupine prví, o tom sa nemusíme vôbec baviť. To je náš cieľ, "povedal manažér reprezentácie Rudi Völler.

    "Curacao je dobrý tím, ale sme favoriti a som si istý, že zvíťazíme," poznamenal obranca Jonathan Tah.

    Kariérny vrchol Advocaata

    Nemecko vedie tridsaťosemročný tréner Julian Nagelsmann. Proti nemu sa postaví o 40 rokov starší Dick Advocaat.

    Belgický kouč Juhoafričanov Hugo Broos sa vo štvrtok stal najstarším trénerom v histórii MS, vzápätí ho prekonal Miroslav Koubek. Ani osemdesiatštyriročnému českému koučovi nevydrží primát dlho, už v nedeľu mu ho vezme Advocaat.

    Curacao doviedol na vrcholný turnaj, po ňom sa ale pre chorobu svojej dcéry funkcie vzdal. Napokon sa aj vďaka zlepšeniu jej stavu mesiac pred šampionátom k reprezentácii vrátil.

    "Postup na majstrovstvá sveta s najmenšou krajinou v histórii považujem za jeden z kariérnych vrcholov. Pochopiteľne nie sme favoriti, ale práve takéto tímy môžu prekvapiť.

    Do vyraďovacej fázy s ohľadom na súčasný formát sa môžete dostať aj s dvoma alebo tromi bodmi, "uviedol Advocaat.

    Štart proti Nemcom si pochvaľuje. "Nemecko je jasným favoritom skupiny. Je to stále veľká futbalová krajina. Začínať proti nemu je fantastické. Okamžite uvidíme, ako na tom sme, "vyhlásil Advocaat, ktorý na MS už viedol rodné Holandsko a Južnú Kóreu.

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    Ekvádor neprehral už 19 zápasov

    Rovnako ako Nemecko s Curacaom ani Pobrežie Slonoviny s Ekvádorom sa ešte nikdy nestretli. Afričania sa na vrcholnú scénu vracajú po 12 rokoch a pri predchádzajúcich troch účastiach zakaždým vypadli v skupine.

    Navyše vždy podľahli niektorej juhoamerickej krajine. "Slony" sa na turnaj naladili výhrou 2:1 nad Francúzskom v júnovom prípravnom stretnutí.

    Ekvádor od predvlaňajšieho septembra neprehral 19 zápasov v rade. Na MS je druhýkrát za sebou, zo skupiny ale z doterajších štyroch štartov postúpil len raz. V jeho kádri nechýba ani bývalý Sparťan Ángelo Preciado.

    "Postup na šampionát je len začiatok, máme na to predviesť ďaleko viac. Predchádzajúce zápasy sme sa snažili šikovne využiť na to, aby sme na turnaji štartovali v čo najlepšej forme," hovoril argentínsky tréner Ekvádoru Sebastián Beccace.

    MS vo futbale 2026 - program skupiny E

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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