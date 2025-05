Deň 12 na MS: Česko vo štvrťfinále je nočná mora, vravia Švédi. Témou sú aj rozhodcovia

Do skončenia večerných duelov nebola známa ani jedna štvrťfinálová dvojica, keďže mohla nastať situácia, keď by prišlo k úprave formátu turnaja.

ŠTOKHOLM. Základná časť MS v hokeji sa v utorok skončila, no dvanásty hrací deň rozhodne stál za to. Diváci mohli sledovať priame súboje o postup, hrdinský boj o záchranu či očakávané súboje titánov.

"Určite to bol jeden z najťažších zápasov, ktoré som odchytal. Je mojou prácou dať chalanom šancu na víťazstvo, ale tentokrát sa to nepodarilo," povedal.

Česi doplatili najmä na disciplínu. Súperovi ponúkli poltucet presiloviek a góly Franka Nazara nasmerovali USA za veľmi dôležitým triumfom. Vejmelka priznal, že s niektorými verdiktmi arbitrov nesúhlasil.

"Rozhodcovia nepredviedli najlepší výkon, ako každý zápas... Bohužiaľ, je jedno z negatív celých majstrovstiev. Musíme sa s tým nejako vysporiadať a ideálne neurobiť žiadny faul," uviedol rodák z Třebíča.

Ľadová sprcha Michálka

Česi mali veľkú šancu na to, že by vo štvrťfinále mohli dostať Rakúsko alebo Lotyšsko, no do úvahy prichádzal aj pomerne krutý scenár s jedinou prehrou, ktorá tím odsunie až na tretie miesto.

David Pastrňák sa sebavedomo vyjadril, že Česi žiadne prepočty neriešia a sústredia sa iba na ďalší zápas. Po prehre s USA sa však dostali do situácie, keď museli na súpera netrpezlivo čakať a prepočítavať možnosti.