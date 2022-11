FOTO: Štadióny MS v Katare? Beduínsky stan aj skladačka z kontajnerov (prehľad)

Turnaj sa preto bude konať len na ôsmich štadiónoch. Je to najmenej od MS 1978 v Argentíne. Tam sa však hralo len 38 zápasov. V Katare sa odohrá takmer dvojnásobne viac - 64.

Naopak náklady na organizovanie prerazili strop. Žiadne športové podujatie v histórii nebolo také drahé. Katar do futbalového šampionátu nalial vyše 200 miliárd dolárov.

Podiel na tom majú aj štadióny. Ich výstavba vyšla vyše 4 miliardy eur.

Štadióny patria k najmodernejším na svete. Niektoré po šampionáte rozoberú a mali by smerovať do rozvojových krajín.

Na každom štadióne by mala byť moderná klimatizácia, ktorá napriek otvorenej streche zabezpečí počas zápasov príjemnú mikroklímu. Teploty v hľadisku by nemali presiahnuť 27 stupňov Celzia. To má platiť aj v lete, kedy v Katare stúpajú teploty k päťdesiatim stupňom.

Výhodou je blízkosť všetkých štadiónov. Všetky sú v okruhu 55 kilometrov. Pozrite si ich prehľad.