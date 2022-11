Je prvý svojho druhu. V Katare postavili prenosný futbalový štadión

Je vytvorený z 974 recyklovateľných lodných prepravných kontajnerov, symbolicky je toto číslo zároveň medzinárodnou predvoľbou Kataru.

V krajine sa však dlho nezdrží.

Kúsok MS do Afriky

Po mundiale ho rozoberú a odvezú. Použitý má byť na iné športové projekty, ideálne ako štadión pre ďalšie futbalové šampionáty.

Záujem oň prejavil Uruguaj, ktorý kandiduje na hostiteľskú krajinu MS vo futbale 2030 spolu s Argentínou, Paraguajom a Čile.

Podľa dostupných informácií by mali štadión nateraz previezť do Afriky, kde má nájsť využitie aj do budúcna. Či sa však na ňom bude hrať futbal, to je nateraz otázne.

Na katarskom nábreží po šampionáte vyrastie rekreačná oblasť s reštauráciami a obchodmi.

VIDEO: Štadión 974 na MS Katar 2022