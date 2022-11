Mesto budúcnosti, ikonický štadión. Pýcha Kataru v prvej skúške zlyhala

Mesto je naprojektované pre približne štvrť milióna obyvateľov a malo by sa stať domovom pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z rozvinutých krajín.

V reportáži britského denníka The Guardian z roku 2019 opisovali život v Lusaile učiteľka Sophie Nowlandovú z Austrálie a Čaiun Čung, špecialistu na komunikáciu z Južnej Kórey.

"Ešte pred dvoma rokmi tu nikto nebol, no v poslednom čase pribúda čoraz viac ľudí," vravel Kórejčan pre The Guardian.

Tento efekt dosiahli konštruktéri vďaka 4 200 trojuholníkovým hliníkovým platniam s celkovou plochou 60 000 metrov štvorcových. Všetko je to spojené s hlavnou oceľovou konštrukciou arény 4 672 konektormi.

Hľadisko s kapacitou 80 000 miest je rozdelené na dve poschodia. Po skončení šampionátu mnoho sedadiel demontujú a odošlú do zahraničia.

Obrovská strecha mala byť pôvodne zaťahovacia. Nie je, no aj tak zaujme. Jej membránu natiahli tak, aby vytvorila ďalšiu ozdobu – stovky prvkov v tvare diamantu.

Priestor sa má čiastočne prerobiť na verejné miesto. V plánoch je škola, obchody, kaviarne, poliklinika a športoviská.

Prvý test nevyšiel

Prvú ostrú skúšku štadióna si organizátori naplánovali na 9. septembra 2022, keď sa tu uskutočnil Lusail Supercup, zápas medzi tímami Al Hilal zo Saudskej Arábie a egyptským Zamalekom.

Do hľadiska prišlo vyše 77-tisíc fanúšikov a prvé reakcie boli veľmi rozpačité.

V reportáži agentúry Reuters sa priaznivci sťažovali na dusno na tribúnach (napriek tomu, že štadión je klimatizovaný), nedostatok pitnej vody (údajne sa minula už v prvom polčase) či dlhé čakanie v radoch pri odchode zo štadióna na metro.

"Bol tu strašný zmätok. Nechcem ísť na zápasy majstrovstiev sveta, ak by to malo vyzerať takto," citoval Reuters egyptského fanúšika Eslama. "Strávila som dvadsať minút hľadaním ženskej toalety. Nikto mi nevedel poradiť, kde sú. Bolo to frustrujúce," dodala ďalšia fanúšička.