Fantastický úspech českej reprezentácie. Na domácom šampionáte bojovala o zlato

České pozemné hokejistky obsadili na domácich halových majstrovstvách Európy historické druhé miesto.
Po finálovej porážke s obhajkyňami titulu Nemkami 2:5 získali zverenkyne trénera Tomáša Procházku premiérové striebro po dvoch bronzových medailách z rokov 2000 a 2020.
Nemecké hráčky vyhrali kontinentálny šampionát tretíkrát za sebou a po 18. v histórii.
Finálový zápas v pražskej UNYP Aréne rozohrali lepšie Češky a gólom Natálie Hájkovej išli do vedenia. Potom sa ale dlho presadzoval len favorizovaný súper, dvakrát skórovala Charlotte Gerstenhöferová. Až v poslednej minúte skorigovala výsledok Veronika Pribíková.
"Môžeme byť na seba pyšní, že sme to dotiahli do finále. Je to prvýkrát v histórii, zlato by bola už čerešnička na dorte.
Síce je to sklamanie, pretože sme si na ne verili, makali sme až do poslednej minúty, ale bohužiaľ, Nemky to vedia hrať a vedia premeniť šance, "povedala Českej televízii Hájková.
Český tím na turnaji porazil v základnej B-skupine Litvu (6:2) a Ukrajinu (5:4), remizoval s obhajkyňami striebra z Poľska (3:3) a podľahol Španielsku (3:5).
Z druhého miesta prešiel do semifinále, v ktorom proti neporazenému víťazovi skupiny A Rakúsku zvrátil gólmi v poslednej minúte dvojgólové manko.
V nájazdoch Češky dokonali obrat a po víťazstve 3:2 oslavovali premiérový postup do finále ME.