Slovenský plavec utvoril národný rekord, na ME mal aj veľkú smolu

"Na čas sa určite nemôžem sťažovať. Som veľmi rád, že tento bazén mi sedí. Predošlý osobný aj národný rekord som si vytvoril tu a po roku sa mi to podarilo vylepšiť. Príprava bola dobrá, v pretekoch bolo všetko fajn a som veľmi spokojný.

V siedmej rozplavbe obsadil 6. miesto z desiatich pretekárov, celkovo mu patrí 17. pozícia a je prvý náhradník do semifinále. Mal aj kus smoly, pretože v rozplavbe ho od štvrtého miesta delili iba dve stotiny sekundy.

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant v bazénovom plávaní Matej Duša vytvoril na ME v plaveckých športoch v Ríme nový slovenský rekord v disciplíne 50 m voľným spôsobom, keď dohmatol v čase 22,25 sekundy.

Nie som spokojný len so 17. miestom, to bolo fakt nešťastie. Je to však najlepší čas, aký som vedel dosiahnuť. Som rád, že stále dokážem zrýchľovať a vidím tam potenciál," uviedol Duša vo videu pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).

Richard Nagy postúpil do semifinále na 200 m polohové preteky s časom 2:04,51 min, v druhej rozplavbe skončil štvrtý a celkovo na 16. priečke.

V akcii bola aj slovenská zmiešaná štafeta na 4x200 metrov voľný spôsob v zložení František Jablčník, Richard Nagy, Nikoleta Trníková a Tamara Potocká.