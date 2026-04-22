Slovenky nezvládli ani druhý zápas na turnaji. Prehrali po pokutových hodoch

II. divízia Svetového pohára - ženy
A-skupina:
Malta - Slovensko 13:11 po pokutových hodoch (4:5, 2:3, 3:0, 1:2 - 3:1)
Góly SR: Telypková 4, Vitalianová a Držíková po 2, Sedláková a L. Vargová 1
Slovenské vodné pólistky si zapísali prehru aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji II. divízie Svetového pohára.
V stredu podľahli v maltskej Gzire domácim reprezentantkám vo vyrovnanom dueli 11:13 po pokutových hodoch, v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 10:10. Štyri góly SR dala Dina Telypková.
Slovenky vstúpili do turnaja v utorok vysokou prehrou 3:23 s Chorvátkami. Účinkovanie v ligovej fáze zakončia vo štvrtok o 18.00 h súbojom s Argentínou.