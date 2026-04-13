Rusi a Bielorusi sa vracajú na svetovú scénu. Plavcom bude hrať aj štátna hymna

Rusi a Bielorusi budú v plaveckých športoch pretekať pod svojou vlajkou, v prípade víťazstva im môže hrať štátna hymna. Ich plnohodnotný návrat schválila medzinárodná federácia World Aquatics, ktorá o tom informovala na webe.
Športovci z Ruska a Bieloruska budú mať napriek pokračujúcemu konfliktu na Ukrajine rovnaké postavenie ako reprezentanti ostatných krajín.
Plávanie je prvým veľkým športom, ktorý Rusku a Bielorusku povolil naplno sa vrátiť na medzinárodnú scénu.
So svojimi národnými symbolmi od vlaňajšieho novembra štartujú na medzinárodných turnajoch ruskí a bieloruskí džudisti.
Bez sankcií mohli športovci z Ruska a Bieloruska súťažiť tiež na marcových zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Vedenie svetového plávania už skôr uvoľnilo podmienky pre ruských a bieloruských reprezentantov v juniorskom veku. Teraz na to nadväzuje v dospelej kategórii.
"Seniorskí športovci s bieloruskou a ruskou národnosťou budú mať povolené pretekať na udalostiach pod hlavičkou World Aquatics rovnako ako ich súperi reprezentujúci iné športové národy, teda s ich reprezentačnými dresmi, vlajkami a hymnami," uviedla federácia World Aquatics v oficiálnom vyhlásení.
Športovci z Ruska a Bieloruska boli v drvivej väčšine športov vylúčení z medzinárodného diania krátko po ruskom útoku na Ukrajinu vo februári 2022.
Postupne sa vracali ako neutrálni, v plávaní tak mohli pretekať od roku 2023. Neutrálny status mohli získať len športovci, ktorí verejne nepodporovali inváziu na Ukrajinu a nemali väzby na vojenské či štátne agentúry.
Od novembra 2024 im zastrešujúca federácia World Aquatics povolila štart aj v tímových súťažiach.
Teraz išlo vedenie plaveckých športov o ďalší krok ďalej. "Sme odhodlaní zabezpečiť, že bazény a otvorená voda zostanú miestami, kde sa športovci všetkých národov môžu stretnúť v mierumilovnej súťaži," uviedol prezident World Aquatics Husajn Musallám.
Do súťaží v bazénovom a diaľkovom plávaní, skokoch do vody, vodnom póle a synchronizovanom plávaní sa budú môcť športovci z Ruska a Bieloruska vrátiť, keď absolvujú minimálne štyri dopingové kontroly vykonané Medzinárodnou testovacou agentúrou (ITA).
Ruská a bieloruská federácia sú znovu plnohodnotnými členmi World Aquatics.