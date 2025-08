Malá rozkošná Inge sa stala symbolom odporu, nepozdravila Hitlera

Dvanásťročný talent síce chýbal vo finále, no štartoval v rozplavbách. V súvislosti s jej útokom na medailu sa v minulých dňoch viackrát objavilo meno Inge Sørensenová.

Triumfálne prešla mestom, v prístave sa nalodila na trajekt, ktorý ju odviezol na sever do rodného Skovshovedu, kde ju čakala ďalšia veľká sláva.

Rodičia však váhali, či ju pustia. Jednak bola ešte príliš mladá a navyše to boli ľudia protinacistického zmýšľania.

Bola som taký prirodzený talent. Ťažila som zo sily v nohách, sotva som cítila odpor vody, pretože som bola taká chudá. Nemala som ani zďaleka takú silu ako ostatní plavci. Och, to znie ako chvastanie – to asi nikto nechce počuť,“ vravela Sørensenová v roku 2006 pre dánsky denník Politiken.

Sørensenová nikdy netvrdila, že to bol akt jej svedomia. „Nepoznáme jej motívy. Keďže sa počas vojny v Dánsku stretávala s Nemcami, je pravdepodobnosťou, že v odchode do Nemecka jej zabránili obavy rodičov,“ povedal Copenhagen Post Hans Bonde, autor knihy Futbal s nepriateľom: Dánsky šport pod svastikou.

Dánsko bolo okupované a mnohých dánskych športovcov sa nacisti snažili chytiť do svojej ideologickej siete. Už v 30. rokov 20. storočia využívali nacisti germánskych či nordických športovcov na vytváranie hrdinských obrazov „dokonalosti árijskej rasy“.

Nemecký wehrmacht prekročil dánske hranice 9. apríla 1940, boje trvali iba šesť hodín, čo učinilo z invázie do Dánska najkratšiu operáciu druhej svetovej vojny.

Keď od roku 1943 začalo v Dánsku silnieť hnutie odporu proti nemeckým okupantom, Sørensenová sa preň stala symbolom, ako dievča, ktoré nepozdravilo Hitlera a neprechováva žiadne sympatie k nacistom.

Zato Ragnhild Hvegerová, strieborná z berlínskej olympiády a trojnásobná majsterky Európy z Londýna 1938, bola celkom opačný prípad.

Jej rodičia boli členmi dánskej nacistickej strany, brat dobrovoľne narukoval do Waffen-SS a plavkyňa sa vydala za nemeckého dôstojníka. Počas vojny odišla trénovať do Kielu a súťažila so svastikou na plavkách.