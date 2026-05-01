Slovenky zažiarili počas podujatia v Číne. Výsledky potvrdzujú progres, hovorí viceprezidentka

Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. máj 2026 o 16:54
Obsadili cenné štvrté miesto v technickom duu.

Slovenské akvabely Žofia Strapeková s Leou Annou Krajčovičovou obsadili cenné štvrté miesto v technickom duu na treťom podujatí Svetového pohára v čínskom meste Si-an.

Za svoju finálovú zostavu dostali zverenky Moniky Thuringerovej od rozhodkýň známku 268.4268 bodu. V technickom sóle skončila Strapeková na šiestej priečke (236,6308 b.).

„Tieto výsledky potvrdzujú kontinuálny progres slovenského synchronizovaného plávania. V konkurencii tradičných veľmocí ide o mimoriadne cenné umiestnenia, ktoré odrážajú nielen individuálny talent dievčat, ale aj systematickú prípravu a rastúcu kvalitu tréningového procesu," uviedla pre TASR Veronika Strapeková, viceprezidentka Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie.

