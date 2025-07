Všimli si ju, ako šantí v aquaparku. Čínsky zázrak udivuje svet, jej výkony sú anomália

„Leto bolo horúce a otec ma vzal do aquaparku. Užívala som si osviežujúcu vodu a trávila som veľa času v rôznych malých bazénoch pre deti. Jedného dňa ku mne pristúpil tréner a spýtal sa ma, či chcem plávať rýchlejšie,“ vysvetľovala mladá plavkyňa pre čínsku štátnu tlačovú agentúru Xinhua.

World Aquatics síce stanovila pre účasť na MS vekový limit 14 rokov, ale to sa netýka mladších športovcov, ktorí splnia prísne limity. Takže vlastne žiadny vekový limit neexistuje.

Výkony na 200 m motýlik (2:06,83) a 400 m polohové preteky (4:35,53) by jej vlani v Paríži stačili na štvrté miesto. Vďaka tomu sa dostala do čínskej nominácie na MS v Singapure.

O tri roky neskôr sa presťahovala do susedného Cheng-šuej, aby trénovala v plaveckom klube a pridala sa k provinčnému tímu.

„Polohové preteky si vyžadujú rôzne plavecké schopnosti. V mojich predstavách je to, akoby som ochutnávala rôzne kuchyne. Je zábavné premýšľať na náročných tréningoch o lahodnom jedle,“ tvrdí Jü.

Čínsky supertalent sa pripravuje v tréningovej skupine so svojim idolom, olympijskou víťazkou z Tokia a majsterkou sveta Li Bingjie. Na domácom šampionáte pútala pozornosť aj svojou plaveckou čiapkou s motívom kresleného psa.

Svetový experti porovnávajú Jü skôr s Kanaďankou Summer McIntoshovou, 18-ročným generačným talentom, ktorý získal na OH v Paríži tri zlaté medaily. McIntoshová ovládla v Singapure 200 m polohové preteky suverénnym štýlom.

Jü C’-ti v súčasnosti pláva na 200 m polohové preteky o 12 sekúnd rýchlejšie než plávala Kanaďanka vo veku 12 rokov a na 400 m polohové preteky o 15 sekúnd rýchlejšie.

„Nevideli sme toho veľa, ale z toho, čo sme doteraz videli vyplýva, že jej časy nie sú len rýchle - sú to štatistické anomálie. Ak si udrží trajektóriu vývoja, mohla by zmeniť spôsob, akým svet pristupuje k rozvoju plaveckých talentov,“ cituje AP Marka Dreyera, novinára a experta na čínsky šport.

Niektorí experti už pasujú mladú Číňanku za hviezdu olympijských hier 2028. Iní upozorňujú, že veľmi mladí plavci môžu vyhorieť.

„Typ vyhorenia, ktorý u detí zažívame, je skôr emocionálny alebo mentálny. Nechcem rovno povedať, že to tejto mladej Číňanke hrozí, ale keď sa ako dieťa naplno venujete športu, musí v tom byť aj kus radosti a zábavy,“ tvrdí plavecký kouč Sonny Trigg.

Najmladšia šampiónka mala 14

Jü bude mať v čase OH v Los Angeles 15 rokov. Ak by získala zlato, nebola by najmladšia olympijská šampiónka z bazéna.

Japonka Kyoko Iwasakiová mala 14 rokov a 6 dní, keď na olympijských hrách v Barcelone v roku 1992 vyhrala 200 metrov prsia.