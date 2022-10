Pick 6: Neúspešná odveta za Super Bowl či televízny záber sezóny

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. Po siedmom kole už môžeme tušiť, kto je dobrý a kto nie.

Pick 1: Konečne zábavný štvrtok

Po dvoch príšerných štvrtkových zápasoch v piatom a šiestom kole, dostal tento kontroverzný prime time termín zápas, ktorý priniesol kopu bodov.

Arizona Cardinals porazili doma v púšti konferenčného rivala New Orleans Saints 42:34. Arizona dosiahla svoju tretiu výhru, o to dôležitejšiu, že v priamom súboji porazila súpera, ktorý tiež pomýšľa na play off