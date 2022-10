Pick 6: Kto je najlepší po tretine sezóny?

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale rovno ju zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého herného kola. Máme za sebou tretinu sezóny, pozrime sa na šesť mužstiev v čele ligy. Pick 1: Orli stále lietajú vysoko Jediné mužstvo bez prehry sídli v meste Rockyho Balbou a boli to veru roky, kedy naposledy hralo takto dobre. Naposledy boli 5-0 v roku 2004 a vtedy to dotiahli až do Super Bowlu (kde prehrali s Patriots).

Fanúšikovia Philadelphie boli v lete celí nesvoji, keď ich odborníci pasovali za jedného z favoritov ligy. Teraz sa im na to už celkom dobre pozerá.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM.

Najväčšou zmenou je pochopiteľne rast Jalena Hurtsa ako quarterbacka, ktorý začal konečne naozaj hádzať. Jeho behové schopnosti boli zjavné, v tej sile naozaj pripomína mladého Cama Newtona. Túto sezónu navyše začal hádzať omnoho viac, presnejšie a okrem mladého DeVonta Smitha mu veľmi pomáha výborný A. J. Brown.

Faktom však je, že keď v zápase s Cardinals prituhovalo a zápas bol vyrovnaný 17:17, Eagles sa opreli o svoju hlavnú zbraň. Dali dohromady osemminútový útok, v ktorom hrali sedemnásť hier, z toho trinásť behových. Eagles nie sú dokonalí, ale kým budú schopní takýchto útokov, budú patriť právom k najlepším v lige.

Pick 2: Bizóny, ktoré tak ľahko neulovíte Aby bolo jasné, poradie tímov mám zoradené tak, ako ho aktuálne ukazuje ligová tabuľka a je mi úplne jasné, že po piatich kolách nemožno robiť siahodlhé súdy. Podobný článok si dáme okolo Dňa vďakyvzdania, pretože vtedy sa už bude lámať chlieb naozaj. Ak si o nejakom mužstve myslím, že bude aj v novembrovom článku, tak sú to 4-1 Buffalo Bills.

Nik nevstupoval do sezóny s takými očakávaniami ako Buffalo. Hrali fantasticky už minulý rok, keď prehrali v najlepšom zápase sezóny, v ktorom hral ich QB Josh Allen úžasne. Na jar sa posilnili a v prvom zápase mali nastúpiť proti obhajcom titulu. Nastúpili a zvíťazili. A urobili tak štyrikrát z piatich pokusov. Prehrali jedine v šialenom zápase s Dolphins, kde boli takmer vo všetkom lepší a predsa to nestačilo na mágiu Tuu s Hillom.

Grafika, ktorú ste práve videli však rozpráva dva príbehy. Nielen ten o explozívnom passovom útoku, ktorý roky poznáme. Rozdiel v bodoch hovorí, že Bills dávajú veľa bodov a dostávajú ich výrazne menej. V troch zápasoch to bolo 10 a menej bodov. Zatiaľ je až prekvapivé, ako dobre hrá ich posila Von Miller. Legendárny passrusher má dva prstene víťaza ligy (každý s iným tímom), ale pozeralo sa na neho trochu ako na dedka, ktorý už chce len pár peniažkov navyše. Tých dostal od Bills šokojúco veľa (120 miliónov na 6 rokov), rovnako šokujúce je, že naozaj hrá na ich úrovni. Okrem Millera to je pochopiteľne aj mladý Gregory Rousseau, ktorý sa od legendy učí a zlepšuje každý deň. No secondary, hoci so zraneniami, hrá tiež výborne. A viete čo, ťažko sa do tohto zoznamu dostať, pokiaľ váš QB nemá aspoň jednu silnú stránku. Allen ich má niekoľko a sú spektakulárne.

Pick 3: Is Dak back? Dallas Cowboys prežili za päť kôl veľmi slušný príbeh. Písal som o tom minule. Mužstvo, ktoré bolo kedysi Team America, mužstvo ktoré má vždy veľké očakávania, najskôr prudko havarovalo v prvom zápase, aby sa následne vzmohlo na štyri výhry po sebe. Dallas má na prilbách hviezdu, hviezdou príbehu je však Cooper Rush, ich náhradný QB. Z prvých piatich zápasov kariéry má päť výhier. To zatiaľ v NFL dokázal iba Hall of Fame quarterback Kurt Warner.

Dallas Cowboys v rebríčkoch jednotlivých športových médií nájdete rozhodne nižšie ako na treťom mieste a ja s tým súhlasím. Zároveň sú však ďalším 4-1 mužstvom, ktoré sa navyše opiera o mimoriadne dobrú obranu. Zverenci defenzívneho koordinátora Dana Quinna nedostali v žiadnom zápase viac ako jeden touchdown. V útočne ladenej lige to je veľká vec.

Svoje silné stránky potvrdili aj teraz v nedeľu, keď vyhrali na ihrisku LA Rams. Opäť povolili jediný touchdown a dokázali skórovať viac bodov. K prebranému CeeDee Lambovi sa zapájajú aj Tony Pollard a ďalší. Cowboys vyhrávajú a Dak Prescott má čas plnohodnotne sa doliečiť. Veľmi zaujímavé bude, ak sa Dak vráti na ihrisko a prehrá dva zápasy po sebe. Aj o tom som diskutoval so svojím hosťom v poslednom podcaste. Dajte si.

Pick 4: Čo budú robiť Chiefs bez Hilla? Vyhrávať Kansas City Chiefs vyhrali pondelkovú prestrelku s nachystanými Raiders a sú nielen 4-1, ale aj na čele svojej divízie. Útok Náčelníkov je v niektorých fázach hry odlišný a nový. O niečo viac využívajú behy, rozkladajú útok na viacero hráčov. Ale niektoré fázy sa nijako nelíšia. Napríklad, že keď treba dať 6 bodov, lopta ide na Travisa Kelceho. #87 sa v pondelok stal iba štvrtým tight endom v histórii, ktorý chytil 4 TD v jednom zápase.

Ak by som mal tvoriť vlastný power ranking, tak Bills, Eagles a Chiefs by boli v nejakom poradí na jeho čele. A mám pocit, že by som musel hľadať veľa dôvodov, prečo by zverenci trénera Andyho Reida mali byť niekde inde ako úplne hore.

Raiders pritom v piatom zápase naozaj dali svojmu súperovi, koľko vedeli. Vyhrávali 17:0, bojovali do poslednej sekundy, ale nakoniec to nestačilo. Mahomes a spol nie sú vždy úplne perfektní, občas sú užasne ľahkonohí, občas upracovaní, ale niečo sú stále. Pevne presvedčení o svojej dominancii. A ak im dovolíte sa rozbehnúť, prejdú vás ako vlak.

Pick 5: Vikings chcú byť králi severu Pred sezónou som sa s hosťami v podcaste venoval tomu, aké ambície budú mať Detroit Lions a či budú atakovať pozície Minnesoty Vikings ako druhého mužstva divízie NFC North. V tejto chvíli však majú Lions jednu výhru a naopak Vikings vládnu svojej divízie. Aj Vikings sa k svojím 4-1 nedostali po úplne hladkej ceste. Áno, prehra s Eagles v druhom kole takto spätne má úplne iný rozmer, ale veľmi veľmi tesná výhra nad Saints v Londýne pred dvoma týždňami visela naozaj na šnúrke od topánok kickera.

Na druhú stranu, pokiaľ sa nehrá v hlavnom vysielacom čase, Kirk Cousins vie zahrať dobrý zápas a Justin Jefferson je aktuálne jeden z troch najlepších receiverov ligy. Hlavnú nádej Vikingom však prináša veľký reset v klube. V offseason sa vymenili generálny manažér aj hlavný tréner. Zo staromódneho obranného systému sa stal dominantným útok, ktorý buduje na prednostiach Jeffersona, Dalvina Cooka, Adama Thielena a spol. A tak nejak majú konečne aj trochu šťastia. Minulý rok o takomto čase boli 2-3 a všetky prehry vyzerali smolne. V auguste som Vikings pasoval na mužstvo, ktoré môže bojovať o play-off. V tejto chvíli vyzerajú ako mužstvo, ktoré určite smeruje do play-off. Som zvedavý, či im to vydrží. Pick 6: New London Giants New York Giants hrali v Londýne trikrát a trikrát vyhrali. Táto tretia výhra je zo všetkých najpamätnejšia. Nové mužstvo, s výrazne menej hráčskym talentom ako v ostatných rokoch, hrá tak dobre ako nehralo desaťročie. No a výhra nad ťažko favorizovanými Green Bay Packers, na ich domácej pôde – to človeku dochádzajú slová.

Áno, Packers hrali v Londýne a predsa doma. Na papieri boli vedení ako domáce mužstvo a na štadióne mali neskutočnú podporu. Londýnske zápasy boli doteraz vždy prehliadkou všetkých možných fanklubov z Európy, vďačných za akýkoľvek zápas. Na tento však docestovala obrovská presila žlto-zelených.

Laicky by som to videl pokojne až okolo 70 % celej kapacity štadióna. Prišli z celého sveta, mnohí prišli priamo z Wisconsinu a urobili nezabudnuteľnú atmosféru. Ani som nesníval, že niekedy zažijem atmosféru Lambeau Field, ale myslím, že do veľkej miery sa mi to splnilo. Giants sú posledné 4-1 mužstvo a takmer každý vám jedným dychom povie, že najslabšie 4-1 mužstvo. Ja to beriem. New York je v ťažkej prestavbe, prepúšťal dobrých hráčov, tých pár čomu zostalo, sa zranilo. Na papieri je to jedno z piatich najslabších mužstiev ligy. Prečo je výsledkovo jedným zo šiestich najlepších? Tu je odpoveď.

Zdá sa, že majitelia Big Blue konečne (a to naozaj myslím, že konečne po troch predošlých pokusoch) trafili dobrého trénera. Brian Daboll prišiel z Buffala s povesťou ofenzívneho koordinátora, ktorý vytvoril Josha Allena. Teraz sa však ukazuje, že je omnoho viac. Už keď sa mu podarilo vytvoriť veľmi skúsený trénerský ansambel s Mikeom Kafkom (Chiefs), Donom Martindaleom (Ravens) či Bryanom Coxom (Vikings), stálo to za pozornosť. V tejto chvíli, keď vďaka trénerom a ich schopnosti tvoriť nové moderné variácie hry, vyhrali Giants štyri zápasy z piatich, to začína byť naozaj zrejmé. V modrom New Yorku sa začína budovať niečo zaujímavé.