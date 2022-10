Pick 6: Patrí Rodgers už do starého železa? Rush píše históriu Dallasu

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. Dnes sa pozrieme na tú najdôležitejšiu pozíciu. Ako sa darí quarterbackom? Pick 1: Súboje elitných quarterbackov V nedeľu sa odohralo niekoľko zaujímavých duelov rozohrávačov. Dvaja im rozhodne vládli už vopred na papieri a treba povedať, že aj na ihrisku. Začnime na Floride, kde GOAT (Greatest of All Time) Tom Brady hral proti Patrickovi Mahomesovi.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM.

Títo dvaja už majú svoju históriu. Hneď v prvom roku Patrickovej sezóny sa prezentoval vysokooktánovým duelom s Bradym (prehral), neskôr sa stretli v Championship game (prehral) aj v Super Bowle (prehral). Túto nedeľu nastupoval Mahomes po nevydarenom zápase, v ktorom dal iba 17 bodov, na presne to isté ihrisko, kde s Bradym naposledy prehral. Tentokrát však bolo všetko iné. Od prvej hry, v ktorej Tampa Bay nechtiac darovala loptu súperovi až po koniec. Kansas City Chiefs nastúpili vo veľkom štýle, z prvých troch drivov tri TD. Ten posledný musíte vidieť. VIDEO: Parádna akcia quarterbacka Patricka Mahomesa

Brady takisto neodohral zlý zápas, dokonca nahádzal viac yardov, ale z toho deficitu na tabuli skóre sa už vyhrabať nedalo. Rozhodne dobrou správou pre neho je, že receiver Mike Evans hral výborne a po zranení sa vracia aj Chris Godwin. Aj v druhom zápase na seba narazili ťažké váhy. Josh Allen aj Lamar Jackson ťahali na svojich pleciach veľkú časť celej ofenzívy a prvý polčas sa zdalo, že budem mať pravdu so svojím tipom na Baltimore Ravens.

Lenže potom Havranom došli sily, Bizóni sa rozbehli a z 3:20 urobili 23:20. Obaja QB hrajú výborne. Obaja si berú na plecia veľmi veľa. Rozdiel je, že Allen to robí, lebo môže, Jackson, lebo musí. Ale výsledok je potom zábava pre fanúšikov. Pick 2: Ide to aj bez quarterbackov? Je to myslené pochopiteľne s nadsázkou, stručná odpoveď je, že nie. Bez QB to skrátka nejde. Odkazujem však na zápas Chicaga Bears proti New York Giants. Obri nastúpili do zápasu v krásnych retro dresoch, ktoré odkazovali na slávnu generáciu z 80-tych rokov. Nik nečakal, že v zápase sa pôjde ešte viac do minulosti. Obaja rozohrávači na ihrisku, Justin Fields aj Daniel Jones sú silnejší, keď môžu zapojiť svoje nohy, to bolo vidieť aj v zápase. Koniec koncov, Jones si pripísal svoj druhý zápas v kariére s dvoma zabehnutými TD a nabehal rovnaký počet yardov ako nahádzal. A k tomu pridal aj takýto fyzický blok, aby pomohol Saquonovi Barkleymu.

Lenže v druhej polovici zápasu sa udialo naozaj niečo retro. Daniel Jones sa zranil a o pár minút neskôr sa zranil aj jeho náhradník Tyrod Taylor. Giants zostali na jednu sériu bez quarterbacka a hrali v štýle rokov tridsiatych, či štyridsiatych. Lopta išla rovno running backovi a hotovo. Jasné, bola to vlastne moderná verzia formácie wildcat, ale hrať ju takto z donútenia je rarita. Raritou bola aj posledná, zúfalá akcia Bears. Tento typ sa skúša, ale nie vždy je z toho taká dlhá motanica. Priznám sa, v jednom okamihu som sa fakt bál, že to súperovi naozaj vyjde.

Pick 3: Kto je, prosím, Bailey Zappe? Štvrté kolo sezóny prinieslo aj dva veľké príbehy na motívy Popolušky, aj keď iba jeden z nich mal aj šťastný koniec. Tým prvým bol duel New England Patriots proti Green Bay Packers. Takto cez silu značky to vyzerá ako záležitosť prvej akosti. Lenže mladý QB Patriots Mac Jones sa pred týždňom zranil a bude chýbať možno viac ako mesiac. Nastúpiť do duelu proti Aaronovi Rodgersovi s náhradníkom neznie ako dobrý nápad.

A čo keď sa náhradník (Bryan Hoyer) zraní a vy musíte poslať na ihrisko náhradníka náhradníka? Vtedy čakáte milosrdný výprask. Skutočnosťou však bolo, že Bailey Zappe so svojím mužstvom tvrdo bojoval do poslednej sekundy a Packers zvíťazili aj so šťastím až v predĺžení. Státisíce fanúšikov v Green Bay si naraz vydýchlo úľavou, keď lopta z kopačky Masona Crosbyho preletela bránou. Zappe prehral, jeho výkon nebol dokonalý ani náhodou, ale bol to veľký boj.

Tou skutočnou Popoluškou však môže byť Cooper Rush. Rozprávka v skratke. Dallas Cowboys vstupujú do každej sezóny s obrovskými očakávaniami. Hneď v prvom zápase hrali veľmi zle, prehrali a zranil sa im ich QB Dak Prescott. Vyzeralo to na veľmi krátky a smutný príbeh. Lenže vtedy vstúpil do deja náhradný QB Cooper Rush. A viete čo? Vyhral tri zápasy po sebe. Pred rokom hral jeden, tiež vyhral, a tak je v tejto chvíli jediný QB v histórii Cowboys, ktorý vo svojich prvých štyroch zápasoch štyrikrát na záver oslavne kričal „How Bout Them Cowboys?“ VIDEO: Akcia v podaní quarterbacka Dallasu Coppera Rusha

Rush rozhodne zachránil Dallasu začiatok sezóny a dovolil im naďalej dúfať vo veľké veci. Niet vôbec pochýb, že keď sa Prescott uzdraví (ešte asi 2 týždne), pôjde na ihrisko on. Ale Rush, ktorého doterajšia kariéra skôr vyzerala ako niečo kratučké, dostala dôležitú injekciu. Minimálne o kariéru náhradníka má na niekoľko rokov postarané. A ktovie, možno aj niečo viac.

Pick 4: Varovný prst hore Matthew Stafford bol najväčším príbehom uplynulej sezóny. V prvom roku s Los Angeles Rams vyhral Super Bowl. V prvom mesiaci druhého roka sa však podobá viac na svoje staré ja, keď hral za Detroit Lions. K občasným dobrým výkonom pridáva príliš časté horšie výkony. V pondelok boli jeho Rams doslova zrámovaný San Franciscom 49ers. Matthew nehodil ani jeden TD, zato v počte interceptions sa dotiahol na tretie miesto v historických tabuľkách. VIDEO: Chyba Matthewa Stafforda a následný touchdown súpera

Aarona Rodgersa som spomínal pár odstavcov hore, tam však bol iba vedľajšia postava. Tentokrát bude hlavnou. Jeho útok sa trápi. Čakali sme ako bude vyzerať jeho hra bez wide receivera Davante Adamsa, ale zatiaľ je to bieda. O Rodgersovi sa hovorí, že nerád hádže na mladých receiverov, ktorým nedôveruje, vieme, že na jar svojich nováčikov otvorene kritizoval. Mne sa však zdá, že bez nich to nepôjde. Buď sa budú stále zlepšovať alebo ten útok výrazne lepší nebude. A to by bol šok. Buďme však optimisti. Pick 5: Prepáč kamarát, ale neverím ti Dvaja rozohrávači hrajú v tejto chvíli historicky dobre. Kľudne ma označte za tvrdohlavého, ale ja im to vôbec neverím. Jasne hovorím o Jaredovi Goffovi a Genovi Smithovi. Lions s Goffom za prvý mesiac skórovali najviac bodov v celej lige. Prehrávajú, pretože ich obrana nedokáže zastaviť ani na červenej a je najhoršia v lige, ale útok je naozaj explozívny.

Geno Smith hrá rovnako na úrovni, ktorá bola nečakaná. Navigoval svoje mužstvo k výhre v prvom kole proti Russellovi Wilsonovi, čo bol nepochybne emočne najdôležitejší zápas Seahawks v sezóne, teraz naložil práve Lions takmer 50 bodov. Štartovacia poloha oboch QB je odlišná. Goff bol jednotka draftu, hral a prehral Super Bowl, padol do nemilosti a hrá o svoju novú povesť. A podľa mňa dokazuje, že je dokonale znesiteľný priemerný QB, ak práve nič lepšie nemáte.

Smith bol draftovaný nižšie, v New York Jets vlastne poriadne ani šancu nedostal (aj pre svoju mladícku hlúposť) a odvtedy putoval ako nechcený backup v lige. Zrazu dostal veľkú šancu štartovať a chopil sa jej parádne. Ktokoľvek by však z oboch príkladov robil niečo väčšie ako to aktuálne je, robí podľa mňa chybu. Som zvedavý ako dlho v tomto tempe vydržia, moje očakávania sú nízke. Ale fanúšikom prinášajú radosť a oba tábory ju potrebujú. Pick 6: London calling Tento rok sa hrajú v Európe až štyri zápasy. Tri v Anglicku a jeden v Nemecku. Prvý londýnsky zápas máme za sebou, v parádnom napináku si Minnesota Vikings vybojovala dôležité víťazstvo nad New Orleans Saints. Obe mužstvá určite pomýšľali pred štartom sezóny nad vyraďovaciu fázu, Saints však s bilanciou 1-3 budú musieť začať premýšľať o niečo tuhšie. Ďalšie dva zápasy prídu. Už teraz v nedeľu nastúpia New York Giants proti Green Bay Packers a bude to veľké. Oba kluby majú veľkú podporu v Európe, Giants idú do Londýna tretíkrát, Packers vôbec prvý vo svojej histórii. Budem osobne na tomto zápase a nesmierne sa na to teším. Isto o tom napíšem viac. VIDEO: Zápasy NFL hostí v Londýne štadión tímu Tottenham Hotspur

Každý zo zápasov má veľkú podporu celej ligy. Množstvo atrakcií, príchod moderátorov a hviezd z USA. Dokonca aj podcastových, a tým nemyslím seba. Najúžasnejšie na tom však je práve tá možnosť nielen vidieť zápas na vlastné oči, ale vidieť tie desaťtisíce fanúšikov okolo seba. My čo sme objavili krásu amerického futbalu často trpíme samotou. Nemáme sa veľmi s kým o tom rozprávať. A zrazu ste v meste, kde tým každý žije, každého to baví a chce sa o tom porozprávať.