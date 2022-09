Pick 6: Brady hodil o zem tablet, v zápase sa hráči takmer pobili

Mužstvá, ktoré odštartujú 0-2 majú iba 9,5 % šancu na play-off. Pýtate sa, koho sa to týka? Ak to rozšírim na mužstvá bez výhry tak Texans, Colts (tí majú remízu a prehru) a potom Falcons, Panthers, Bengals, Raiders a Titans.

Ak neveríte, vypočujte si podcast. Ide o to, v akom zápase a za akých okolností vyhrali. A že máme za sebou nedeľu v ktorej sa to podarilo hneď trom mužstvám.

Niekto z tejto štvorice do play-off postúpi, lebo musí, ostatní majú povestný nôž na krku. Vrátane finalistu posledného ročníka Bengals, ktorých Joe Burrow bol za dva zápasy sackovaný už 13-krát. To nie je šťastné číslo.

Raiders, Ravens aj Browns boli favoriti pred zápasom. Hrali dobre a veľmi jasne vyhrávali. Napriek tomu prehrali. Každý z tých zápasov má vlastný príbeh.

Napríklad, ak by Nick Chubb nezabehol touchdown za 6 bodov minútu a 55 sekúnd do konca, ale úmyselne by neskóroval – Browns by vyhrali. Pretože by proste minuli čas. Lenže on skóroval, vyhrávali o dve skórovania a prehrali.

Čo je za tým? Vývoj, ktorým ide hra. Je stále ofenzívnejšia, agresívnejšia v ponímaní získavania maximálneho množstva bodov a držaní lopty.