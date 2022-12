Pick 6: Pán relevantný! Neznámy nováčik porazil Bradyho

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Prirátajme k tomu fakt, že Brock Purdy nastúpil na svoj prvý štart, zatiaľ čo „TB12“ na svoj 329. Rozhodujúce však bolo, ako to vyzeralo na ihrisku.

Brock Purdy a teda celý tím jasne porazili svojho súpera. San Francisco bolo jednoducho lepšie a to po všetkých stránkach. Ich obrana je fantastická. Aj keď síce pustili Mike Evansovi touchdown, ale ten bol odvolaný pre ofenzívnu penaltu.

Príbehom však je pochopiteľne útok San Francisca. So svojím tretím quarterbackom, o ktorom pred dvoma týždňami nikto nič nevedel, nadelil súperovi 35 bodov, neskrýval sa iba za behy (185 yardov vzduchom a 2 TD) a v štatistike yards after catch bol nezastaviteľný.

Nič z toho by nebolo možné, ak by head coach Shanahan nebol povestný svojím citom pre prácu s quarterbackmi, pre dizajny hier zhovievavé k ich schopnostiam a postavené na schémach, v ktorých „môže hrať každý“.

Bradyho tretia sezóna v Tampe je zatiaľ jeho najslabšou a množia sa správy, že ak neskončí, jeho cesta môže pokračovať do Las Vegas. Vsadili by ste si na to?

VIDEO: Budúcnosť Toma Bradyho je otázna