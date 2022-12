Pick 6: Nikto iný ho nechcel. Posledný výber draftu však zažiaril

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. V 13. kole mohli viacerí definitívne presvedčiť alebo naopak. A aj sa tak stalo. Pick 1: V džungli máme predátora Kansas City Chiefs sú posledné štyri roky dominantný klub svojej divízie, konferencie a vlastne celej NFL. Na najdôležitejšej pozícii majú fenomenálneho quarterbacka a hlavný tréner patrí k najlepším ofenzívnym mysliam ligy už tri dekády.

Ak niekto chce v AFC uspieť, musí mať nádej, že dokáže aspoň v jednom konkrétnom zápase poraziť Chiefs. No v džungli zvanej NFL je predátor, ktorý si z Náčelníkov robí svoju korisť pravidelne.

Cincinnati Bengals vyhrali nad Chiefs už tretí zápas po sebe (27:24). Pôvodne bol tento zápas príbehom odvety za divízne kolo play off. V ňom Chiefs dominovali, v druhom polčase však šokujúco prehrali. A Bengals to nakoniec dotiahli až do finále. Zatiaľ čo vtedy to mohlo byť vnímané ako zázračný jednorazový príbeh, teraz je to už niečo iné.

Bengals prežili slabší začiatok sezóny, problémy ofenzívnej línie, zranenie Joe Mixona aj takmer mesačnú neúčasť Ja´marra Chasea. S ôsmimi výhrami nielen vedú svoju divíziu, ale musia byť rešpektovaní ako nebezpečný predátor. Navyše, v tomto zápase zohrala veľkú úlohu aj defenzíva. Osobitne v závere zápasu, keď dokázal Germaine Pratt vytrhnúť loptu Kelcemu a otočiť tak zápas.

Pick 2: V kasíne opäť padla čierna Aj ďalší zápas v trinástom kole mal zaujímavú príbehovú zápletku. Začala sa v januári tohto roku, keď v poslednom zápase sezóny Raiders vyhrali nad Chargers a nedovolili súperovi postúpiť do play off. A podobne ako v prvom odstavci, ani teraz sa odveta nepodarila. V tomto zápase som očakával, že Blesky potvrdia svoj nárok bojovať o play off a súpera nechajú doma so smútkom. Lenže opak bol pravdou. Hviezdna trojica Josh Jacobs (RB), Davante Adams (WR) a Maxx Crosby (EDGE) keď hrá naplno, patrí k najlepším v lige. A spolu s Derekom Carrom tento zápas nekompromisne súperovi zobrali. Hoci Carr začal zápas hodom, po ktorom sa volá celá táto rubrika. Áno, takto vyzerá pick six. VIDEO: Pick 6 po nepresnom pase Dareka Carra

Tento týždeň bol príležitosťou pre niektoré mužstvá potvrdiť, že naozaj patria do januárového tanca zvanom play off. Nie som si istý, či Raiders po tejto výhre (27:20) môžu mať veľké očakávania. Rozhodne sa ale ukázalo, že Chargers tam stále nepatria. Napriek fenomenálne kvalite quarterbacka Justina Herberta. Pick 3: AJ Brown Bowl História tohto zápasu siaha do konca apríla tohto roku. Vtedy Tennessee Titans šokujúco poslali svoju mladú hviezdu, recerivera AJ Browna, do Philadelphie Eagles výmenou za prvokolový pick.

V jednoduchosti, nechceli Brownovi dať kontrakt v hodnote 100 miliónov a povedali si, že takých ako on vedia nájsť aj lacnejšie. V novembri tohto roku má AJ Brown dvakrát viac chytených TD ako celé mužstvo Titans a dva kúsky pridal aj v tomto dueli bývalého a terajšieho zamestnávateľa. Napokon z toho bola jednoznačná záležitosť - 35:10. VIDEO: AJ Brown skóruje proti svojmu bývalému tímu

Titans ťažia z kvality svojho trénerského zboru, pochopiteľne z behov Derricka Henryho, z bojovnosti Ryana Tannehilla a obrany. Nič z toho v tomto zápase nemalo šancu presadiť sa, najmä preto, lebo Eagles majú o úroveň silnejší tím. Tréner Vrabel nemal čo obkorčuľovať svojím herným plánom. O to skôr, že passrush Titans je posledné týždne takmer neviditeľný.

Philadelphia Eagles, aj vzhľadom na vývoj vo zvyšku konferencie v tejto chvíli vyzerá ako mužstvo, ktoré je úplne na vrchole. Najsilnejší tím NFC a tím, cez ktorý povedie cesta do Super Bowlu. Mimochodom, Hurts je QB, ktorý urobil v tomto roku najväčší progres zo všetkých. Pripomína to, čo dokázal Josh Allen vo svojom treťom roku, ale robí to už o sezónu skôr. V tejto chvíli musí byť v konverzácii o MVP sezóny. VIDEO: Touchdown Jalena Hurtsa proti Tennessee

Pick 4: Pyrrhovo víťazstvo vždy bolí Miami Dolphins vstupovali do tohto zápasu s ôsmymi výhrami, s nezastaviteľným útokom a s rozvíjajúcim sa hypom okolo ich rozohrávača Tuu Tagovailou. Práve oni boli jednými z horúcich kandidátov na „teraz vám to ukážeme“ okamih. Tieto nádeje sa im však potopili. A to napriek tomu, že takto vyzerala ich úplne prvá hra zápasu. San Francisco 49ers zápas (33:17) vyhrali v neskutočnej, aj keď tragickej verzii. V ich prvom útočnom drive si zranil koleno QB Jimmy Garoppolo, odstúpil zo zápasu a už vieme, že potrebuje operáciu a má po sezóne.

Po tom, čo si zranil Trey Lance v druhom zápase sezóny, je to už druhý starting QB, ktorého stratili. Na ihrisko musel ísť Brock Purdy, hráč, ktorý bol draftovaný z 262. miesta ako úplne posledný hráč celého draftu. Prudy si pripísal 25 presných prihrávok pre 210 yardov, dva TD a jednu interception. Nepochybujem, že na tento zápas bude spomínať celý život.

Hlavným hrdinom však bola obrana San Francisca, ktorá bola ako betónový múr. Nick Bosa (3 sacky), Fred Warner (1 INT) a ďalší proste nepustili Tuu, Hilla a spol k ničomu. Pick 5: Kto vlastní Chicago? Green Bay Packers prehrali osem zápasov v sezóne, z toho päť po sebe. Takú zlú sezónu si vlastne ani nepamätám. Ale nie je až tak zlá, aby prehrali v Chicagu, povedané pochopiteľne s nadsázkou (28:19). Chicago má iba tri výhry, no teší sa s progresu, ktorý ukazuje ich QB Justin Fields. Aj v tomto zápase sa mu podarilo vyrobiť nohami krásnu explozívnu hru. Cez 50 yardov behom pre TD, to je vždy sviatok. Takto to vyzerá v grafickom stvárnení.

Príbehom "syrových hláv" je pochopiteľne Christian Watson. Draftovaný v druhom kole ako náhrada za Davanteho Adamsa mal príšerný začiatok kariéry. V lete bol zranený a nevýrazný, v prvom zápase dropol čistý TD a tak nejak zmizol z radaru na celé týždne. Posledný mesiac však hra fantasticky. Len ako druhý nováčik v histórii NFL dokázal dať v štyroch zápasoch 8 TD. V roku 1998 to dokázal Randy Moss, pravdepodobne najtalentovanejší receiver všetkých čias. Watson aj teraz dvoma TD dotiahol svojich k výhre.

Pick 6: Nik nevyhral, obaja trochu prehrali NFC East to má veľmi zaujímavo rozbehnuté, teoreticky všetky štyri mužstvá môžu pomýšľať nad postupom do play off. O Eagles a Cowboys sa nepochybuje, mužstvá z Washingtonu a New Yorku však patria k prekvapeniam. Omnoho pravdepodobnejšie je však, že z divízie postúpia iba tri mužstvá a to tretie bude to, čo vyhrá vzájomný duel. Lenže medzi modrými a červenými sa zrodila remíza, ktorá obom chutí ako prehra. Washington vstúpil do zápasu dominantne, viedol 10:0, potom sa prebral New York a otočil zápas 20:13 pre seba. A vlastne bol túto akciu od výhry. Túto.

Tyler Henekee však neskutočne skonvertoval štvrtý down, dotiahol to do vyrovnania potom už ani jeden útok nebol schopný nič poriadne vyrobiť. Remíza vlastne nič nerieši. No vlastne pomáha Seahawks a Niners udržať sa hore a kladie ešte väčší dôraz na odvetu. Obaja si totiž duel zopakujú o dva týždne, tentokrát v hlavnom meste USA. Ak chcú mať Giants nejakú šancu, musia sa vo svojej hre vyvíjať ďalej. Ich behy sú predvídateľné, potrebujú viac akcií, ako je táto.