Pick 6: Zelený orol zostrelený a džungľa sa dočkala

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete týždeň čo týždeň zachytáva šesť ultimátnych okamihov hracieho kola. Sme v play-off. Wild Card víkend sa hral prvýkrát od soboty do pondelka a videli sme šesť super zápasov. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Pick 1: Pošlite správu: „Bengals vyhrali“

(Bengals vs Raiders 26:19) Nikto nikdy neposlal SMS s textom „Bengals vyhrali v play-off“. Posledná výhra Cincinnati je o rok staršia, ako objav krátkych textových správ. V sobotu, po 31 rokoch pôstu, sa džungľa dočkala. Bengals vedení fantastickým Joeom Burrowom a JaʼMarrom Chaseom úplne bez zaváhania prešli zápasom proti Las Vegas Raiders. Takmer po celý zápas mali dianie na ihrisku v rukách.

Hoci sa čakalo, že vo veľmi chladnom prostredí Paul Brown Stadium sa bude veľa behať, HC Zac Taylor išiel proti old school pravidlám a nachystal pass heavy útok. Útok vzduchom bol silnou zbraňou celý rok a nesklamal Bengals ani teraz. Dvojica Burrow (druhý rok v lige) a Chase (nováčik) je v lige iba krátko, ale hrali spolu na univerzite a okamžite nadviazali na rekordnú sezónu z LSU. Chase sa nedostal síce k svojím typickým „big plays“ za 40 yardov, ale chytal lopty neustále, posúval útok a keď bolo treba, pridal aj takúto trickplay.

Jedinou chybou zápasu bolo, že útok Cincinnati sa pričasto musel uspokojiť s troma bodmi. Najmä v prvej polovici času dostali opakovane výbornú pozíciu na ihrisku, ale v redzone sa trápili. Proti konzistentnejšiemu súperovi by sa to nemuselo vyplatiť. Hrou zápasu sa nepochybne stal kontroverzný prvý TD Bengals. Na jednej strane neuveriteľná koncentrácia Burrowa, ktorý dokázal hodiť loptu stotinu sekundy predtým, ako sa dostal mimo ihriska, na druhej stranu upísknutie sa rozhodcu, ktoré malo znamenať zrušenie TD.

Raiders urobili obrovský krok, že sa vôbec dostali do play-off. Ako vôbec prvé mužstvo v histórii NFL s dočasným trénerom. V zápase viedli 3:0, ale odvtedy vlastne už iba naháňali tigre. Iste, spomínaná chyba rozhodcov ich poškodila výrazne, ale pridali veľmi veľa vlastných penált, najmä ofsajdy ofenzívnej línie ich stáli body. Derek Carr nehral zle, ale ani dobre. Bol v tieni Burrowa a v okamihu, keď mohol zápas v posledných sekundách vyrovnať, hodil interception. A tak som mohol, približne hodinu po polnoci, aspoň fiktívne poslať spomínanú SMS-ku.

Pick 2: Pomsta je sladká a chladná (Bills vs Patriots 47:17) Stret dvoch divíznych súperov bol nakoniec desivo jednostrannou záležitosťou. Buffalo bolo na zápas fantasticky pripravené, vedomé si svojich silných stránok. No a Josh Allen predviedol výkon, ktorý znesie všetky absolutóriá, ktoré nám napadnú. Nahádzal 308 yardov a päť touchdownov. A to pritom nie je to najpodstatnejšie. Rozhodujúca bola neúprosná efektívnosť útoku, ktorej nešlo konkurovať. Prvých sedem útokov Bills sa skončilo touchdownom.

Efektivita je jedná vec, štýl ďalšia. Už prvé skórovanie povedalo divákovi všetko podstatné. Všimnite si, koľko času mal quarterback na hodenie lopty. Oproti bežným 1,5 až 2,5 sekundám, niečo cez deväť! Plus lopta vyzerala len tak odhodená do kúta ihriska, no v skutočnosti bola poslaná presne tam, kde ju mohol chytiť jeden jediný hráč a žiadny súper.

Minimálne OC Brian Daboll si hlasno vypýtal pozíciu hlavného trénera v inom tíme. Vravíte Bears alebo Giants? Možno. V extrémne chladnom počasí (-14, pocitovo až -20) sa nádeje New England rozplývali rýchlejšie, ako utekalo ľudské teplo zo zamrznutých prstov. Zverenci Billa Belichicka sa oproti minulej sezóne rozhodne zdvihli a mali slušnú sezónu, no medzi najlepších ešte nepatria. Stále však pamätajme, že hrali s nováčikom na pozícii rozohrávača. Ak mu privedú v tejto offseason legitímneho WR1 a doplnia mužstvo, s Patriots bude treba naďalej počítať.

Pick 3: Zelený orol zostrelený (Buccaneers vs Eagles 31:15) Napriek tomu, že skóre to možno úplne neukazuje, tak toto bol asi jediný zápas, v ktorom bolo od začiatku do konca všetko úplne jasné. Pred rokom Brady tiež narazil na mužstvo z NFC East a trochu sa vytrápil, toto však nebol ten prípad. Hlavná sila Eagles sú behy a tými sa proti Tampe absolútne nepresadili. Obrana Tampy sa s návratom kľúčových zranených hráčov (Shaq Barett, Lavonte David) vrátila so svojej play-off formy. Naopak, obrana Philadelphie nepredstavovala pre Bradyho žiadnu záhadu. Už pred snapom vedel, čo ho čaká a rýchlo odhadzoval loptu (v priemere 2,17 s) a presne. Neúčasť Chrisa Godwina a Antonia Browna nebola citeľná. Rozhodne by som si však všímal zdravotný stav RT Tristana Wirfsa a C Ryana Jensena. Ich absencia v ďalšom zápase by mohla byť kľúčová. Pick 4: Lepší tréner vyhral (Cowboys vs 49ers 17:23) Jediné domáce mužstvo, ktoré prehralo vo Wild Card, sú hráči z Dallasu. Bol to zápas víkendu, plný zvratov a v pamäti zostane najmä štvrtá štvrtina, v ktorej sa šťastena točila rýchlejšie, ako laso nad hlavou kovboja. Najčastejšie sa bude spomínať úplne posledná hra, keď v zúfalom tlaku tréneri Dallasu navolili beh quarterbacka, ale Dak Prescott ním minul všetok čas.

Tony Romo tesne pred hrou hovoril, že nie je čas na hru cez stredu ihriska a ako sa ukázalo, naozaj nebol. Dak navyše omylom podal loptu svojmu centrovi a nie rozhodcovi, čím stratil drahocenné dve sekundy. Pokojne sa môže stať, že táto hra zatieni celý zápas, pokojne sa môže stať, že touto hrou bude odídený HC Mike McCarthy. V skutočnosti sa ten zápas rozhodol úplne inde. Rozhodla ho dominancia obrany San Francisca, ktorá celý zápas nepustila súpera do fungujúcej ofenzívy. A k tomu štrnásť penált Dallasu.

Nebyť škaredej interception Jimmyho Garoppola, ktorý hral svoj 49. zápas za 49ers, tak by sa útok Prescotta ani k záverečnej naháňačke asi nedostal. Kyle Shanahan nemá tak hviezdnu ofenzívu (aj keď George Kittle a Deebo Samuel hviezdami sú), ale jeho útok bol výborný. Metodické behy, neustále variované, lopta často v rukách Samuela, to všetko bolo o level lepšie ako čokoľvek z útoku Boys. Uvidíme v sobotu, keď vybehnú červeno-zlatí proti Packers. Pick 5: Posledný zápas Big Bena? (Chiefs vs Steelers 42:21) Zápas sa začal troma puntmi, ale potom sa rozbehol pri returne Hardman (pre takmer 50 yardov zisku) a zdalo sa, že už to pôjde. Opak bol však pravdou a prvé body skórovala obrana Pittsburghu. Vyzeralo to na dokonalý scenár pre Oceliarov, držali Mahomesa na uzde 25 minút z polčasu. Lenže potom za zvyšných 5 minút (!) stihol dať útok Chiefs 3 TD a bolo po zápase. Navyše, ten tretí TD vznikol z akcie, z akej sa neskóruje. Dvadsaťdva sekúnd do konca, polovica ihriska, extréme ťažký 3&20. Lenže, ak máte Mahomesa, ide to.

Ofenzíva Pittsburghu neexistovala a ukazovalo sa, že naozaj sa do play-off dostali iba na chrbte svojej obrany. Big Ben bude o päť rokov nepochybne členom Siene slávy, ale už je naozaj nevyhnutné, aby skončil svoju kariéru. Kansas City Chiefs boli posledné dva roky v Super Bowle a v tejto chvíli vyzerajú, že neexistuje veľa dôvodov, prečo by tam nemali byť aj tretíkrát. Obrana hrá veľmi slušne takmer celú sezónu, útok sa vytrápil, ale keď mu to ide, tak nemá obdobu. Navyše, na rozdiel od predošlých rokov, sa teraz zdá byť omnoho širší. Už to nie je iba Mahomes, Tyreek Hill a Travis Kelce. Veľkú úlohu hrajú Mecole Hardman, Byron Pringle, Jerick McKinnon a ďalší.