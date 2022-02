Pick 6: Spoznajte top príbehy pred Super Bowlom LVI

"Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete bude týždeň čo týždeň zachytávať šesť ultimátnych okamihov hracieho kola. Máme pár dní pred veľkým zápasom. Poďme sa pozrieť na to najdôležitejšie. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM. Pick 1: Duel dvoch jednotiek (Joe Burrow vs Matthew Stafford)

Matt Stafford bol draftovaný ako jednotka draftu v roku 2009 Detroitom Lions. Joe Burrow je jednotka nedávneho draftu, z roku 2020. Výkon týchto hráčov bude pochopiteľne úplne rozhodujúci. Myslím, že v žiadnom kolektívnom športe nie je tak dôležitá individuálna úloha, ako práve quarterback v americkom futbale. Výkon brankára v hokeji sa k tomu čiastočne blíži, ale stále je to úplne iný level. Burrow to má „ľahké“. Je wunderkind tohto roka a na jeho pleciach sa odohráva obrat večne porážaných mačičiek na bengálskych tigrov, ktorí vyhrali ťažkú divíziu a porazili troch súperov v play-off. V sezóne hodil 34 TD a viedol Cincinnati Bengals k 10 výhram, hoci ho súperi sackovali celkom až 51-krát (negatívny rekord sezóny). V druhom kole play-off ho pass rush Tennessee Titans zrazil na zem až deväťkrát a predsa ich porazil. Burrow je povahou víťaz a zároveň veľmi zaujímavý a rozhľadený mladý muž. Doteraz si pamätám, ako na mňa zapôsobila jeho reč, keď získal Heisman Trophy - ocenenie pre najlepšieho univerzitného hráča v sezóne 2019.

Stafford si dlhé roky „užíval“ tieň Aarona Rodgersa v NFC North a napriek občasným pekným zápasom, a jednej naozaj vydarenej sezóne, bolo sklamanie fanúšikov Lions stále väčšie. Primárne z výsledkov Detroitu, sekundárne zo Stafforda, že sa nestal „mužom, ktorý ich bude viesť“. Takto pred rokom súhlasil s prestupom do Rams (za dve prvé kolá a Goffa). Stále je quarterbackom dvoch tvári. Keď mu to nejde, je to zlé, keď mu to ide, tak je to skvelé. V tejto sezóne mal v jedenástich zápasoch rating vyšší ako 100. Vo všetkých jedenástich aj vyhral.

Dlhé roky mal povesť hráča, ktorý nedokáže vyhrávať veľké zápasy. V tomto mi pripomenul inú legendu Detroitu – Stevea Yzermana, ktorý v prvej časti kariéry trpel podobným vnímaním. V tomto play-off už vyhral tri zápasy, vrátane posledného zápasu Toma Bradyho. Ak by vyhral ešte jeden, je vykúpený. Pick 2: Najmladší tréneri vo finále (Zac Taylor vs Sean McVay) Niekedy zabúdame, že McVay je vo veku 36 rokov stále neskutočne mladý tréner. Sám som bol v šoku, keď som si uvedomil, že je aktuálne služobne druhý najstarší tréner v konferencii (po Peteovi Carrollovi, spolu s Kyleom Shanahanom). McVay patrí do trénerského stromu Kylea Shanahana (a jeho otca) a je súčasťou legendárneho zboru vo Washingtone. No za tých päť rokov, čo je hlavným trénerom Rams, už pustil do obehu ligy štyroch ďalších hlavných trénerov. Jedným z nich je práve aj Zac Taylor, ktorý bol McVayov WR a neskôr QB tréner.

Taylor má iba o dva roky viac a spolu tak tvoria najmladšie trénerské duo, aké sa kedy proti sebe postavilo v poslednom zápase sezóny (paradoxne, vlani sme videl v Super Bowle najstaršiu dvojicu). Obaja sú vyznávači ofenzívnej hry, Taylor vyzerá byť agresívnejší pri štvrtých downoch. Ich duel a schopnosť vniesť do hry nové elementy bude zásadná. Mnohí isto viete, že každý zápas v NFL znamená nový playbook, nové hry. Je na mieste očakávať, že obaja tréneri si pripravili dizajny hier, aké celú sezónu nehrali, možno aj zaujímavé trick play. Uvidíme, kto lepšie.

Pick 3: Ostré pazúry tigrov Ako sa vlastne Cincinnati Bengals dostali tak ďaleko? Čo sú ich hlavné zbrane? Prvá časť odpovede je jasná, je to útok. Ja’Marr Chase je útočný objav sezóny, podobne ako pred rokom jeho univerzitný spoluhráč Justin Jefferson. Jeho trademarkom sú big plays a yardy získané po zachytení. Koniec koncov zo 1 455y v sezóne má slušných 651 YAC (yards after catch). Keď to nejde Chaseovi (aj také zápasy sa nájdu), Tee Higgins a Tyler Boyd sú schopní ho nahradiť. Obaja starteri vlastnou zásluhou, schopní všetkého. K tomu behy Joea Mixona. Ak bude zdravý TE C. J. Uzomah (zranil sa v prvom drive konferenčného finále a jeho štart je otázny), tak zbrane Bengals patria k najostrejším v lige. Dokonca aj obrana bola pred sezónou posilnená tak, že nie je hanbou a tak hlavným problémom je ofenzívna línia. Päť veľkých chlapov, ktorí chránia rozohrávača pri passovom útoku a robia diery pre behový útok. Každý, kto videl pár zápasov v tejto sezóne vie, že toto je achillova päta Cincinnati. Ja k nej pridám ešte jednu. Corneri proti receiverom. Čaká nás na ihrisku duel dvoch exGiants hráčov: Eli Apple vs OBJ. Tomu prvému nefandím, ani nedávam šance. Pick 4: Show time Los Angeles je druhý najväčší trh v USA, napriek tomu bol dve dekády bez amerického futbalu. Pred pár rokmi sa tam vrátil a hneď dvojnásobne, keď v 2016 prišli Rams zo St. Louis a o rok neskôr Chargers zo San Diega. Je tichým tajomstvom, že L.A. zatiaľ úplne tento šport nezobralo za vlastný, fanúšikovia Rams boli v zápase so San Francisco 49ers domácimi skôr na papieri. Pravda, nový štadión je prvý krok, ako to napraviť.

Druhým krokom je pochopiteľne výkon mužstva. Rams patria posledných päť rokov k širšej špičke a budú hrať druhé finále za ten čas. Generálny manažér Les Snead skladá toto mužstvo úplne inak ako 31 ostatných klubov. Vysoké draft picky, vrátane prvokolových, pravidelne mení za overené hviezdy ligy. Za dve prvé kolá získal Ramseyho, za ďalšie dve Stafforda. Trejdol pre Von Millera a počas sezóny podpísal Beckhama. To nie je náhoda, to je mnohoročný modus operandi. Na jednej strane zaručuje mužstvu star power a hráčov, ktorí naozaj vedia. Na strane druhej, je to obrovský tlak na ekonomiku mužstva, pretože bez mladých a lacných supertalentov je veľmi ťažké udržať mužstvo súťaživé. Zatiaľ to však, zdá sa, vychádza. Možno sme naozaj svedkami vzniku druhých Lakers z rokov ich top slávy.

Ani táto rubrika nie je dosť veľká, aby sme sa stihli venovať všetkému. Preto je dobrým nápadom dať si do uší každý týždeň napríklad môj podcast . Ale jedno meno musím spomenúť. Je to Andrew Whitworth, uznávaný ľavý tackle, ktorý hrá pravdepodobne svoju poslednú sezónu. Veľký chlap po štyridsiatke prežil podstatnú časť kariéry práve v Bengals, ale posledné roky je pevným pilierom ofenzívy Rams. Ak by vo svojom poslednom zápase vyhral proti svojmu bývalému mužstvu svoj prvý (a jediný?) titul, bol by to veľký príbeh. Pick 5: Kto vyhrá Super Bowl LVI? Každý piatok v sezóne dávam von podcast s hosťom, v ktorom predpovedáme nedeľné zápasy. Darí sa nám striedavo, aj keď úspešnosť okolo 64 % nie je taká márna pri tak šialene nevyspytateľnom športe, ako je americký futbal. V aktuálnom Super Bowl vydaní podcastu som dal dokopy tri desiatky názorov. Od komentátorov NFL, cez die-hard fans až po ľudí, ktorí s NFL začali koketovať. Prevažuje názor „budem fandiť Bengals, ale vyhrajú Rams“. Podľa mňa naozaj vyhrajú Rams. Vo väčšine parametrov sú jednoducho lepším mužstvom. A vidím dve bojiská, kde sa to môže rozhodnúť. Tlak defenzívnej línie Rams na ofenzívnu líniu Bengals a súboj Bengals cornerov s receivermi, úplne špecificky duel Eli Apple vs OBJ alebo Van Jefferson. Predpovedám, že druhýkrát po sebe sa stane, že vyhrá domáce mužstvo. Navyše vedené rozohrávačom, ktorý tam na začiatku sezóny prišiel. Pochopiteľne, navždy platí „Any given Sunday“.