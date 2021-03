Čo je za Vlhovej úspechom? Zmena prišla dva týždne dozadu, tvrdí

„Po jej príchode do cieľa som začala plakať. Sú to neopísateľné momenty, ktoré som prežívala a stále prežívam,“ dodala víťazka.

„Videla som, že na medzičasoch stráca. Ale hovorím si: 'ešte nie je koniec, môže sa to otočiť'. Na predposlednom medzičase strácala viac a začala som veriť, že to môže vyjsť,“ priznala Vlhová na tlačovej konferencii.

„Je to jedno z najcennejších a najemotívnejších víťazstiev v kariére,“ priznala 25-ročná Slovenka.

Bolo vidieť, že všetci sú na ňu veľmi hrdí. Aj zopár desiatok ľudí, ktorým sa podarilo dostať do Jasnej, bolo vo vytržení.

Boli to výsledky, na ktoré nebola zvyknutá.

Bolo to jej devätnáste víťazstvo vo Svetovom pohári a piate v obrovskom slalome. V najtechnickejšej disciplíne je aj majsterkou sveta z Aare 2019.

Čo je za tým, že je v obrovskom slalome opäť najlepšia? „Nezmenilo sa to dnes, ale dva týždne dozadu,“ priznala Vlhová.

„Áno, v slalome som bola jedna z favoritiek. Bola som oddýchnutá a cítila som sa lepšie. Keby to bolo naopak, bola by som zrejme viac unavená. Sú to všetko len teórie,“ vraví.

„V slalome som podala dobrý výkon, do obráku som šla s pocitom, že nemám čo stratiť a dám do toho všetko. Dopadlo to dobre, myslím si, že som bola dnes v pohode,“ dopĺňa.

Bodové prepočty príliš nerieši

Počas víkendu v Jasnej získala 180 bodov, kým vedúca pretekárka vo Svetovom pohári Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska len 29 bodov za deviate miesto v obrovskom slalome.

Jej stratu na čele rebríčka výrazne znížila. V súčasnosti je rozdiel len 36 bodov.

„Áno, sledujem tie body, ale sústredím sa na to, ako lyžujem,“ skonštatovala Vlhová. Bolo vidieť, že bodové prepočty rieši nerada.