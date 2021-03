Neuveriteľná reakcia. Vlhová má veľký glóbus, ale smútila: Mrzí ma to

LENZERHEIDE, BRATISLAVA. Keď prišla do cieľa, sklonila sa. Akoby váhala. Má sa tešiť, alebo smútiť?

Ju však v tej chvíli viac mrzelo to, že nezískala malý glóbus za slalom.

„Naozaj ma to veľmi mrzí, lebo celú sezónu som viedla (v hodnotení slalomu – pozn. red.), ale v posledných pretekoch som neurobila najlepší výsledok. Musím sa z toho vyspať, zajtra bude lepšie,“ pomaly hovorila krátko po pretekoch v rozhovore pre RTVS.

Bojovať o celkové prvenstvo je veľmi ťažké. To sa ani nedá opísať. Ja sama som mala nejaké predstavy, aké to je, ale realita je ešte ťažšia.

„Ale áno, mám veľký glóbus. A veľký glóbus je veľká drina. Išla som celý program sezóny okrem zjazdu na majstrovstvách sveta. Bojovať o celkové prvenstvo je veľmi ťažké. To sa ani nedá opísať. Ja sama som mala nejaké predstavy, aké to je, ale realita je ešte ťažšia,“ približovala.

„Ja si to momentálne ani neuvedomujem. Stále som trošku sklamaná zo slalomu,“ priznala.

V tej chvíli skrátka prehrala malý glóbus. To, že zároveň vyhrala ten veľký, si stále akoby ani neuvedomovala.

„V prvom rade sa chcem poďakovať svojmu tímu. Bez nich by som nedokázala získať veľký glóbus. Bol to náš cieľ od začiatku sezóny, išli sme za tým a dnes ho máme. Veľmi sa teším, ale uvedomím si to asi až zajtra, keď ho budem mať v ruke,“ reagovala Vlhová.

Veľký glóbus si prevezme až v nedeľu po obrovskom slalome.

„Pôjdem asi prvýkrát preteky s tým, že v podstate mi o nič nejde. Budú to posledné preteky v sezóne, budem sa snažiť užiť si to,“ dodala Vlhová