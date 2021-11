Soba pomenujem po priateľovi. Je to láska môjho života, tvrdí Vlhová

LEVI, BRATISLAVA. Po príchode do cieľa zdvihla ruky nad hlavu a hlasno vykríkla. Pravou rukou pumpovala do vzduchu.

„Hodnotím to veľmi dobre. Urobila som presne to, čo sme chceli urobiť. Podala som dve vyrovnané jazdy a tešíme sa z ďalšieho víťazstva v Levi,“ priznala Vlhová pre slovenské médiá.

„Vlhová precízne časovala oblúky a do záverečnej roviny to fantasticky rozbehla. Je úžasné, ako jej to fyzikálne funguje a ako je schopná so svojím telom fungovať,“ tvrdí Kurfürstová.

„Je to môj priateľ a láska môjho života,“ priznala Vlhová.

Za polárnym kruhom v Laponsku trénovala posledné tri týždne. Pred pretekmi prezradila, že na dovolenku by do fínskeho strediska nešla. Na tréningy to však bolo výborné.

„Boli to náročné tri týždne. Vedeli sme do čoho ideme, urobili sme maximum pre to, aby sme podali, čo najlepší výkon. Vyplatilo sa to a pokračujeme,“ dodala Slovenka.

Po víťazstve budú očakávania

Po troch pretekoch sezóny má na konte 160 bodov. V obrovskom slalome v Söldene získala šesťdesiat za tretie miesto. Minulý víkend vynechala paralelný obrovský slalom v Lechu.

Za víťazstvo v Levi si pripísala sto bodov. V celkovom hodnotení Svetového pohára je tretia za Shiffrinovou (180 bodov) a Slovinkou Andrejou Slokarovou (168 bodov)

V nedeľu je v Levi na programe aj druhý slalom – 1. kolo 10.30, 2. kolo 13.30 (vysiela JOJ Šport, Eurosport a ČT Sport). Ambície Vlhovej budú opäť najvyššie.

„Po dnešnom víťazstve budú očakávania. Bude to však nový deň, nové preteky, budem sa snažiť podať rovnaký výkon. Môže to byť inak, ale dám do toho všetko,“ tvrdí Vlhová.