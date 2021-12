Vlhová: Keď občas zlyhám, ľudia sa ma pýtajú, čo sa deje

BRATISLAVA. Bola šťastná a uvoľnená. Aj preto, že po mesiaci a pol je konečne doma, má za sebou úspešný štart do novej sezóny a lyžovanie jej v súčasnosti prináša radosť. „Túto sezónu nie som pod tlakom, nemám byť z čoho. Len jazdím, cítim sa dobre,“ načrtla slovenská lyžiarka Petra Vlhová v pondelňajšej online tlačovej konferencii. O tréningovom kempe v USA Po pretekoch v americkom Killingtone sa slovenská lyžiarka desať dní pripravovala v Copper Mountain v Colorade.

„Bolo nám tam výborne. Hlavný dôvod, prečo sme tam išli, bol, aby sme si vyskúšali sneh, ktorý je v USA iný ako v Európe. Je agresívnejší, lebo je tam sucho. Chceli sme vyskúšať, ako reaguje materiál na tento druh snehu,“ priznala Vlhová.

V americkom Copper Mountain trénovala Vlhová doobeda obrovský slalom a poobede super-G či skoky. „V obráku sme sa zamerali na techniku a odstránenie drobných chýb, ktoré robím. Skúšali sme aj nový materiál,“ dodala. O pocitoch v obrovskom slalome v Killingtone V slalome v Killingtone skončila Vlhová druhá. Deň predtým štartovala aj v obrovskom slalome, ktorý zrušili pre nepriaznivé počasie. Po odjazdení deviatich pretekárok bola priebežne druhá. „Bola som so sebou veľmi spokojná. V takých náročných podmienkach väčšinou nejdem až tak dobre. Bola som na seba hrdá, že som to zvládla,“ načrtla 26-ročná Slovenka.

„Bola som aj nahnevaná, že nás do toho pustili. Už pred pretekmi to bolo nie na hranici, ale za hranicou regulárnosti. To, že preteky preložili do Courchevelu je mi jedno. Dôležité, že ich nezrušili úplne. Mám ďalšiu šancu získať body,“ dodala. O pauze v súťažnom kolotoči Kým vlani slovenská lyžiarka odjazdila vo Svetovom pohári všetky preteky, v úvode aktuálnej sezóny vynecháva rýchlostné disciplíny. „Celkom som si to užila. V porovnaní s minulým rokom je to úplne iné. Mám viac času pre seba, nemusíme toľko cestovať, nemusíme sa naháňať, že hneď po pretekoch musíme ísť na ďalšie preteky,“ tvrdí Vlhová. „Vlani som nemala čas na tréning. Teraz môžeme skúšať nové veci. Nie som až taká unavená, keďže cestovanie zoberie veľa síl. Som spokojná, vyhovuje mi to. Môžem trénovať, zlepšovať sa a chcem to ukázať v ďalších pretekoch.“

Petra Vlhová v Killingtone. (Autor: TASR/AP)

Návratu do súťažného diania sa po troch týždňoch neobáva. „Už som išla nejaké preteky a to, že mám tri týždne pauzu, vnímam pozitívne. Mám čas sama pre seba, potrénujem, pripravím sa, prídu preteky a bum. Dúfam, že vyhrám. To, či mi to prospeje, neriešim. Bude ako bude.“ O vynechaní rýchlostných disciplín Mikaela Shiffrinová, Lara Gutová-Behramiová či Sofia Goggiová jazdia rýchlostné disciplíny. To, že si ich Vlhová pozrie len v televízii jej neprekáža. „Keď sa rozhodnem, že nepôjdem tieto disciplíny, je to pre mňa uzavretá kapitola. Už to ďalej neriešim. Nemám to tak, že sa rozhodnem, že nejdem a potom ľutujem, že mohla som ísť. Som s tým úplne v pohode. Užívam si to z druhej strany,“ vysvetľuje Vlhová.

O boji o veľký glóbus „Nastavila som sa tak, že túto sezónu nejdem na veľký glóbus. Keby sme sa nastavili, že ideme na veľký glóbus a zvolíme cestu, že pôjdeme len technické disciplíny, bola by som pod tlakom, že musím podať maximum a víťaziť, aby sa udržala s tými, čo idú všetko. Túto sezónu nie som pod tlakom, nemám byť z čoho. Len jazdím, cítim sa dobre.“ O tlaku z olympiády v Pekingu „Sama na seba vytváram najväčší tlak. To, čo je okolo mňa sa snažím neriešiť. Olympiáda je sen každého pretekára, ale zatiaľ je len december, máme ešte veľa pretekov do olympiády,“ vraví Vlhová. V Pekingu sa jazdí až vo februári. „Nechcem sa k tomu príliš vyjadrovať. Každý o tom hovorí, ale ešte je to ďaleko. Budem sa snažiť držať formu a postupne chcieť, aby vyvrcholila vo februári. Bude to o jednom dni a môže sa stať čokoľvek,“ dodala.

O duševnom zdraví „V športe je dôležité. Keď ste na vrchole, ľudia to už berú ako samozrejmosť, že najlepší športovci musia stále víťaziť. Stále sme však ľudia ako všetci ostatní. Občas môže človek zlyhať a potom sa vás pýtajú, čo sa deje,“ naznačila Slovenka. „Keby som pokračovala ako minulú sezónu, všetko sa mi znechutí. Je dôležité mať v hlave všetko v poriadku, byť dobre nastavený. Nájsť dobrý balans medzi tréningmi, pretekmi. Pre mňa je dôležité byť v pohode, cítiť sa dobre, vtedy môžem podávať dobré výkony,“ dodala.

O vyvrcholení Formuly 1 „Keby ma niekto natočil, je to hit. Som veľká fanúšička tohto športu. Posledné preteky som prežívala emotívne. Som spokojná, ako to dopadlo,“ reagovala Vlhová. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu Maxa Verstapena a Lewisa Hamiltona. „Wow pre obidvoch! A teraz sa ich všetci opýtajte, či sú kamoši, lebo mi to niečo pripomína,“ napísala Vlhová na instagrame. Narážala na jej rivalitu s Mikaelou Shiffrinovou. „Trochu som si z toho vystrelila, lebo každý rok dostávam otázku, či sme s Mikaelou kamarátky. Takže nabudúce, keď sa ma to niekto spýta, poviem, nech sa spýtajú Verstapena a Hamiltona, či sú kamaráti,“ dodala.

Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová, dve najväčšie hviezdy súčasného zjazdového lyžovania. (Autor: TASR/AP)

O relaxe doma na Liptove Po mesiac a pol sa slovenská lyžiarka dostala domov. Hoci len na päť dní, chvíle s najbližšími si užíva. „Veľa som toho nestihla, keďže som sa trápila s časovým posunom. Víkend som len prežívala. Snažím sa čo najviac oddychovať a užívať si, že som doma,“ priznala Slovenka. „Riešim aj darčeky. S maminou sme piekli vanilkové rožky. Zväčša som jej pomáhala, hoci by som to zvládla aj sama,“ dodala s úsmevom. O Vianociach Slovenská lyžiarka bude na Vianoce v Taliansku. „Budem môcť trénovať s mojím tímom a tiež budem mať trochu pokoja, predsa len na Slovensku to mám trochu náročnejšie, čo sa týka slávy,“ priznala Vlhová. „Môžem trénovať, zároveň budem s rodinou a priateľom. Doobeda budem lyžovať, poobede môžem zdobiť stromček a robiť iné aktivity. Zmeníme krajinu, ale všetko ostatné máme rovnaké,“ doplnila.