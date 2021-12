Vlhovej tréner Pini: Ľudia sa ma pýtajú, čo sa stalo s Petrou

Je milý, charizmatický a usmiaty. Ide z neho pozitívna energia. „Dobré ráno,“ pozdravil Švajčiar MAURO PINI novinárov počas pondelňajšej tlačovej konferencie. Tréner Petry Vlhovej porozprával o úvode sezóny, tréningoch v USA i najbližších cieľoch. Po pretekoch v Killingtone ste ostali v americkom Copper Mountain. Ako hodnotíte tréningový kemp? Fínsky a americký kemp trval niekoľko týždňov, museli sme zorganizovať veľké presuny a boli to rovnaké koncepty. Sme veľmi spokojní, zlepšili sme sa v slalome aj obrovskom slalome, čo bol náš cieľ. V USA sú fantastické podmienky, je výborné ako Petra zareagovala na tieto tréningy. Zvýšila si sebavedomie. Takisto aj tím pracoval výborne a som veľmi šťastný, ako to funguje. Všetci ideme rovnakým smerom, to je veľmi dôležité.

Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2021/2022

Petra Vlhová a priebežné poradia vo Svetovom pohári 2021/2022 Bolo jedným z dôvodov, že ste ostali v USA aj to, že je tam podobný sneh ako v Číne, kde je vo februári olympiáda? Keď sme si plánovali zimnú sezónu, dali sme si otázku, ako sa perfektne pripravíme na olympijské hry. Nikto nevie, aký je tam kopec, videli sme len videá. Rozhodli sme sa stráviť čas v Colorade, pretože sú tam podobné podmienky ako v Číne. Chcel by som poďakovať tímu Vlha, že nám to umožnil.

Ako hodnotíte posledné super-G v St. Moritz a čo hovoríte na Vlhovej konkurentky v boji o veľký glóbus? Rád by som zdôraznil, že získanie veľkého glóbusu nie je naším cieľom. Sústredíme sa na olympijské hry. To je niečo, čo každý v tíme musí pochopiť a rozumieť. Ak po olympiáde bude Petra na pozíciách, keď môže zabojovať o veľký glóbus, budeme oň bojovať. St. Moritz je špecifické miesto, pretože kopec je vonku z lesa, je tam horšia viditeľnosť. Posledné preteky ukázali, že taliansky tím je aktuálne veľmi silný. Ako vnímate úspešný začiatok sezóny, najmä dve víťazstvá v slalome v Levi? Začiatok sezóny je vždy dôležitý, preto je dvojnásobné víťazstvo skvelé. Petra zopakovala minulú sezónu. Bola najrýchlejšia v každom kole, čo nám dodalo veľa sebavedomia a sily. Tím je nový a je dôležité, že sme si potvrdili, že sme urobili počas prípravy skvelú robotu.

Zrušený obrovský slalom z Killingtonu presunuli do Courchevel. Ako to vnímate? V skutočnosti sme chceli, aby sa dokončili preteky v Killingtone, lebo Petra bola výborne pripravená. Akceptujeme však, že preteky zrušili. Do stredy sme doma a potom sa budeme od štvrtka do nedele pripravovať v Sestriere. Vlhová po Levi povedala, že v slalome sa cíti trochu inak ako v minulosti. Čím to je? Po príchode do tímu som vysvetľoval, ako chcem s Petrou pracovať. Dbali sme na rôzne technické detaily, na ktorých sme tvrdo pracovali, čo sa ukázalo v Levi. Lyžuje trochu inak. Jej jazdy boli modernejšie, dynamickejšie a plynulejšie. Už nebola taká neohrabaná. V minulosti dávala veľa sily do lyžovania a teraz sme sa ju snažili transformovať do čistejších pohybov. V slalome sa nám to podarilo. V Coppri sme sfinalizovali náš koncept aj v obrovskom slalome.

Petra Vlhová. (Autor: TASR/AP)

Vlhová často opakuje, že túto sezónu sa viac usmieva, je pokojnejšia a šťastnejšia. Ako to hodnotíte? Nechcem hovoriť o minulosti. Každý tréner má svoje vlastné metódy, pomocou ktorých pracuje. Chémia v našom tíme je výborná. Každý sa sústredí na rovnakú víziu, každý má odlišný charakter, ale celkovo vytvárame kvalitnú skladačku. Petra je dobre včlenená do tímu. Vidím, že sa Petra usmieva. Úsmev je dôležitý, lebo športujeme. Áno, pre Petru je to aj práca a šport, ktorý prináša emócie. Vďaka smiechu sú však dni jednoduchšie. Veľa ľudí sa ma pýta, čo sa stalo s Petrou. Už na začiatku spolupráce som dal veľa síl do našej komunikácie, aby bola jednoduchá a jasná. A tiež som zdôrazňovali, aby prejavovala emócie a užívala si to. Petra to dokáže a usmieva sa aj pri náročnejších momentoch.

Je niečo, čo vás pri spolupráci príjemne prekvapilo? Zdá sa mi, akoby sme sa poznali už roky. Z Petrinej strany cítim, že je otvorená počúvať. Moja práca je tým pádom jednoduchšia. Náš vzťah je otvorený, nemáme medzi sebou tajnosti. Neobávate sa, aký vplyv môže na nej zanechať trojtýždňový súťažný deficit?

Veľa ľudí sa ma pýta, čo sa stalo s Petrou. Už na začiatku spolupráce som dal veľa síl do našej komunikácie, aby bola jednoduchá a jasná. A tiež som zdôrazňovali, aby prejavovala emócie a užívala si to. Mauro Pini